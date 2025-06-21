Trump informó de los ataques contra Irán, pero no aclaró si EEUU entró en la guerra al lado de Israel

Video Trump amenaza a Irán con más ataques si no “hace la paz” y detalla bombardeos en sitios nucleares

El mensaje del presidente Donald Trump desde la Casa Blanca fue breve, unos cuatro minutos, y de poca sustancia. Flanqueado de su vicepresidente, JD Vance; de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, el mandatario estadounidense informó lo que poco antes había dicho en su red social Truth Social: que EEUU se había unido a los ataques de Israel contra Irán bombardeando tres sitios nucleares iraníes.

Con su hiperbólico estilo, el presidente describió como un “espectacular éxito militar” la operación lanzada contra tres instalaciones nucleares en Irán y aseguró que “no hay ejército en el mundo que pudiera haber hecho lo que hicimos esta noche. Ni de lejos”.

Además, amenazó a los iraníes con nuevos y más duros ataques (que aseguró que serán “más fáciles” de hacer”) si Teherán no acepta la paz.

Sin embargo, Trump no dio más detalles sobre el alcance de la operación y si esto implica que EEUU entra en una guerra al lado de Israel contra Irán, que potencialmente puede ser algo de largo aliento, justo lo que prometió que no iba a hacer si llegaba a la Casa Blanca de nuevo.

En su mensaje, Trump pareció terminar aceptando el argumento del gobierno de Israel de que Irán es una amenaza, no solo para el Medio Oriente, sino para EEUU, y con eso cumplió la aspiración de décadas de Benjamin Netahyahu de que los estadounidenses pongan su poderío militar a disposición para acabar con la "amenaza iraní.

“Durante 40 años, Irán ha estado diciendo: ‘Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel’”, dijo el presidente, recordando un slogan muy usado por voceros iraníes desde la llegada de la llamada Revolución Islámica que en 1979 derrocó a la monarquía del pro-estadounidense sha de Irán, Mohamed Reza Pahlevi.

Ataque contra Irán ¿asunto puntual o inicio de una guerra?

Si es cierto que, como dijo Trump, las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán “han sido destruidas total y completamente” y que el objetivo de la operación era “detener la amenaza nuclear que representa el principal estado patrocinador del terrorismo del mundo”, entonces podría hablarse de una operación puntual.

Pero el mismo presidente dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones si el gobierno iraní no hace las paces con Israel, país que empezó la semana pasada una ronda de ataques preventivos, a días de que se produjera un nuevo encuentro entre negociadores de EEUU e Irán para buscar una solución diplomática al asunto del programa nuclear iraní.

En esa repentina ofensiva israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dado a entender que no sería suficiente neutralizar las capacidades nucleares iraníes, sino que habría que operar un “cambio de régimen” llamando a la población a levantarse ante los que define como sus “opresores”.

Para Trump, sería riesgoso embarcarse en una operación de ese tipo, considerando la promesa electoral que hizo y que repitió en su discurso de toma de posesión de que Washington no habría más cosas como las que hizo en Irak o Afganistán de deponer gobiernos y exportar la democracia, y que buena parte de su base no quiere ver al país envuelto en una nueva guerra en el Medio Oriente.

Además, hay que ver cómo puede reaccionar Irán. Si bien el país no está en condiciones de entrar en una guerra total directa con Israel y, menos aún, con EEUU, puede plantear un conflicto asimétrico en el que se valga de algunos de esos grupos milicianos que le son afines en la región (desde los debilitador Hamás y Hezbollah, a los huties en Yemen).

Esa respuesta puede darse en la forma de ataques esporádicos contra objetivos israelíes o estadounidenses en la región o hasta en territorio continental americano, algo que haría muy difícil para Washington no tener que reaccionar. Eso sin contar la presión que ejerza desde Israel Netanyahu.

El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró el sábado por la noche estar "profundamente alarmado" por el ataque estadounidense contra Irán, calificándolo de "escalada peligrosa" y "amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales".