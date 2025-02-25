Sigue caos tras despidos: gobierno de Trump busca recontratar a expertos de la FDA que corrió hace una semana

Video Elon Musk (y su hijo) en la Casa Blanca: así respondió a las críticas sobre su labor en el DOGE

Apenas una semana después de los despidos masivos en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés), algunos empleados en período de prueba recibieron una noticia inesperada durante el fin de semana: el gobierno los quiere de regreso.

A partir del viernes por la noche, los empleados de la FDA que supervisan los dispositivos médicos, los ingredientes alimentarios y otras áreas clave recibieron llamadas y correos electrónicos notificándoles que sus recientes despidos habían sido “rescindidos con efecto inmediato”, según mensajes vistos por The Associated Press.

Cuatro empleados de la FDA afectados por las decisiones hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque planeaban continuar trabajando para la agencia y no estaban autorizados a discutir sus procedimientos internos.

La reversión es el ejemplo más reciente del enfoque caótico del presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk para reducir costos, que ha resultado en que varias agencias despidan, y luego se apresuren a recontratar, a empleados responsables de armas nucleares, parques nacionales y otros servicios gubernamentales.

La agencia llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés), creada por iniciativa de Musk, ha sido duramente criticada por el caos y la incertidumbre ocasionados por los recortes y despidos masivos que ha recomendado. Críticos de la agencia sostienen que DOGE está prácticamente desmantelado partes cruciales del gobierno.

Musk ha dicho que los recortes permitirán redistribuir el gasto del gobierno, aunque hasta el momento no está claro cómo las familias estadounidenses resultarán beneficiadas por las medidas de la agencia.

Las reinstauraciones de la FDA se produjeron tras el rechazo de los cabilderos de la industria de dispositivos médicos, que paga a la agencia cientos de millones de dólares anualmente para contratar científicos adicionales para revisar los productos.

Líder de industria de dispositivos médicos celebrar reversión de despidos

El grupo comercial líder de la industria dijo el lunes que "un número considerable" de revisores de dispositivos parece estar regresando a la FDA.

"Esta sería una buena noticia y agradezco a la administración por actuar rápidamente", dijo el director ejecutivo de AdvaMed, Scott Whitaker, en un comunicado enviado por correo electrónico. "Todos compartimos el mismo objetivo: un proceso de revisión de la FDA eficiente y eficaz que ayude a avanzar en las tecnologías médicas de las que dependen los pacientes estadounidenses".

El personal de la FDA dijo que se habían reintegrado equipos completos de cinco o más revisores de dispositivos médicos.

En el programa de alimentos de la agencia, al menos a 10 empleados responsables de revisar la seguridad de los nuevos ingredientes se les ofreció regresar a sus trabajos, según un empleado de alimentos que habló con la AP bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos de la agencia.

El subcomisionado de alimentos de la FDA, Jim Jones, renunció la semana pasada, citando “el despido indiscriminado” de casi 90 empleados de su división, según una copia de su carta de renuncia obtenida por la AP.

El programa de alimentos experimentó recientemente una importante reestructuración para supervisar mejor productos esenciales como fórmulas infantiles y alimentos para bebés.

La FDA no ha publicado cifras oficiales sobre las terminaciones, pero ex funcionarios de la FDA han fijado el número en aproximadamente 700, de los cuales más de 220 provienen del centro de dispositivos médicos.

Eso representaría aproximadamente el 10% del personal total del programa.

La FDA no respondió a las solicitudes del lunes sobre cuántos empleados estaban siendo reintegrados.

Al igual que otras agencias, los despidos de la FDA afectaron a los empleados en su período de prueba, generalmente los dos primeros años de empleo federal.

Pero ese enfoque resultó en despidos en áreas clave donde la agencia ha estado trabajando para reforzar la dotación de personal, incluidos campos en rápida evolución como la inteligencia artificial y la salud digital.

Los recortes también incluyeron a líderes de agencias que fueron contratados recientemente para puestos de alto nivel.

"El desorden causado por el despido total de una amplia franja del personal del centro de dispositivos fue contraproducente y parece haber causado una variedad de resultados negativos e involuntarios", dijo Steve Silverman, ex funcionario de dispositivos de la FDA que ahora dirige una empresa de consultoría. "Es alentador ver un cambio en la dirección opuesta que reconoce la experiencia crítica de este personal".

Muchos revisores tienen títulos avanzados en campos médicos y tecnológicos especializados. Normalmente pueden ganar más en el sector privado que en el gobierno.

La semana pasada, el grupo AdvaMed rechazó los despidos y pidió al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que cambiara de rumbo.

El grupo advirtió que los recortes resultarían en aprobaciones más lentas para las empresas y menos opciones de tratamiento nuevas para los pacientes.

"La FDA perderá cientos de nuevos empleados, las mejores y más innovadoras contrataciones bajo nuestro acuerdo más reciente", escribió Whitaker en un comunicado publicado en línea. Señaló que la contratación de revisores de dispositivos de la FDA se financia en gran medida mediante un acuerdo vigente de cinco años entre la FDA y las empresas de dispositivos médicos.

Más de la mitad del presupuesto de 791 millones de dólares del programa de dispositivos el año pasado provino de tarifas de la industria, según cifras federales.

A cambio, la FDA está obligada a cumplir con ciertos puntos de referencia para revisar de manera rápida y predecible las solicitudes de dispositivos nuevos y actualizados.

Los empleados de la FDA que fueron reintegrados dijeron que sus supervisores inmediatos no recibieron explicación ni notificación previa sobre las decisiones.

En cambio, el personal recibió llamadas o correos electrónicos de la “Oficina de Soluciones de Talento” de la FDA, informándoles que se había restablecido su acceso a los sistemas informáticos y a las oficinas de la FDA.

“¡Estamos muy agradecidos de tenerlos todavía trabajando para la FDA y sirviendo al público estadounidense!” concluyeron los correos electrónicos.

Una semana antes, los mismos empleados recibieron correos electrónicos en los que se les decía que "no eran aptos para continuar en el empleo porque su capacidad, conocimientos y habilidades no se ajustan a las necesidades actuales de la agencia".

Casi la mitad del presupuesto de la FDA, o alrededor de $3.3 mil millones, proviene de tarifas pagadas por los fabricantes de medicamentos, dispositivos y compañías tabacaleras. El resultado es que los recortes amplios a esos programas no contribuirán mucho al objetivo declarado de Musk de reducir el presupuesto federal.

Pero el apoyo financiero de las tarifas de la industria no pareció ayudar al personal de otras partes de la agencia.

El centro tabacalero de la FDA, que revisa nuevos productos como cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina, se financia en un 100% con honorarios de la industria. Pero no pareció haber ningún esfuerzo por recontratar a los aproximadamente 100 empleados despedidos de ese centro.

Una situación similar a la ocurrida en la FDA sucedió la semana pasada cuando cientos de trabajadores de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA en inglés), fueron despedidos para ser recontratados unos días después.

Expertos y exfuncionarios del Departamento de Energía sostuvieron que los despidos podían impactar la seguridad nacional ya que muchos de los funcionarios en periodos de prueba que fueron dados de baja manejaban información confidencial sobre los programas nucleares estadounidenses.

