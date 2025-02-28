Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Despiden a cientos de meteorólogos de NOAA en la ola más reciente de recortes ordenados por el DOGE de Musk

La medida ordenada por el DOGE de Musk causó alarma entre líderes demócratas por debilitar una de las agencias clave en el monitoreo de los fenómenos climatológicos.

Por:
Univision y AP
Video "Me arruinaron mi carrera": hablan trabajadoras federales hispanas despedidas por DOGE

Cientos de meteorólogos y otros empleados de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés) en período de prueba fueron despedidos el jueves, informaron legisladores y climatólogos.

Trabajadores federales que no fueron despedidos indicaron que los despidos en la tarde incluyeron a meteorólogos que realizan pronósticos locales cruciales en las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional en todo el país.

Los recortes en la NOAA parecían estar ocurriendo en dos rondas, una de 500 y otra de 800, señaló Craig McLean, un ex científico en jefe de la agencia que afirmó haber obtenido la información de alguien con conocimiento de primera mano. Eso representa aproximadamente el 10% de la fuerza laboral de la agencia.

La primera ronda de despidos incluyó a empleados en periodo de prueba, indicó McLean. Hay aproximadamente 375 trabajadores en periodo de prueba en el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), donde se realizan los pronósticos diarios y las advertencias de peligros.

Los despidos ocurren en medio de los empeños del multimillonario Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés) creado por iniciativa suya para reducir una fuerza laboral federal que el presidente Donald Trump ha calificado de excesiva y desprolija. Miles de empleados en período de prueba en todo el gobierno ya han sido echados.

Demócratas dicen que despidos en NOAA son "inconcebibles"

La representante demócrata Grace Meng emitió el siguiente comunicado: “Hoy, cientos de empleados de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), incluidos meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), recibieron avisos de despido sin una buena razón. Esto es inconcebible”.

Meng agregó: “Estos son estadounidenses dedicados y trabajadores cuyos esfuerzos ayudan a salvar vidas y propiedades de los devastadores impactos de desastres naturales en todo el país. Esta acción sólo pondrá en peligro las vidas de los estadounidenses de aquí en adelante”.

El representante Jared Huffman, que es el miembro de la minoría demócrata que tiene mayor rango en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, también indicó que “cientos de científicos y expertos de la NOAA” fueron despedidos.

Daniel Swain, climatólogo de la Universidad de California, campus Los Ángeles, declaró en redes sociales que los recortes de empleos “son espectacularmente miopes y, a la larga, le propinarán una herida autoinfligida de gran magnitud a la seguridad pública de los estadounidenses y a la capacidad de resistencia de la economía estadounidense frente a desastres relacionados con el clima”.

La medida contra la agencia meteorológica además va en línea con la postura negacionista del cambio climático impulsada por Trump y sus aliados republicanos, que a menudo impulsan teorías falsas sobre el fenómeno del calentamiento global.

