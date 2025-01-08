El sorpresivo halago que Joe Biden recibió de Donald Trump

Video El momento en el que Joe Biden recibe al presidente electo Donald Trump en la Casa Blanca

Contrario a la imagen confrontativa y agresiva que mostró durante la campaña electoral, el presidente electo Donald Trump sostuvo una reunión cordial con el presidente Joe Biden a pocos días de ganar las elecciones de 2024 en la que, según reveló Biden en una entrevista publicada este miércoles por el diario USA Today, Trump tuvo elogios sorprendentes sobre su gestión de gobierno.

Las reuniones privadas entre presidentes recién electos y en funciones se han convertido en una tradición después de cada elección y suelen ser eventos cordiales y conciliatorios.

Algunas de estas reuniones, sin embargo, no han tenido la cordialidad que las caracterizan, como cuando en 1932 el presidente republicano Herbert Hoover se negó a hablar directamente con su sucesor, el demócrata Franklin D. Roosevelt. En 2020 Trump ni siquiera invitó a Biden a reunirse con él.

Trump elogió la gestión económica de Biden

Sin embargo, en la reunión de noviembre pasado entre el mandatario en funciones y su sucesor, Trump elogió sus políticas económicas así como sus logros en esa materia, según dijo Biden en una amplia entrevista de 55 minutos con la periodista Susan Page de USA Today.

Las revelaciones del presidente son sorprendentes ya que durante la campaña presidencial Trump fustigó la gestión económica de Biden a la que frecuentemente calificaba de ser un desastre total, a pesar de que Biden logró controlar la fuerte inflación causada por la reactivación económica después de la pandemia, dejando la Casa Blanca con cifras sólidas de crecimiento.

“ Fue muy elogioso sobre algunas de las cosas que había hecho en la economía”, dijo Biden, agregando que Trump le había dicho que “pensaba que me iba con un buen historial”.

Biden dijo en la entrevista que esperaba “que mi legado sea el de decir que tomé una economía desastrosa y la puse en vías de liderar al mundo, en términos de un nuevo tipo de reglas de juego”.

“Aumentamos el empleo en 16 millones de personas, redujimos la inflación al 2.4%, hicimos crecer la economía más que cualquier otra economía del mundo”, agregó el presidente saliente.

Indultos y elecciones

Biden dijo también en la entrevista que durante la reunión había sido "muy franco con Trump" en cuanto a la posible concesión de indultos para quienes trabajaron en las múltiples investigaciones y juicios contra el presidente electo en los últimos cuatro años.

Los indultos tendría como propósito escudar a esas personas, como la exrepresentante republicana por Wyoming Lynn Cheney o el fiscal especial Jack Smith, de persecuciones revanchistas de parte de Trump y de algunos miembros de su gabinete.

" Traté de dejarle en claro que no había necesidad, y que era contraintuitivo para sus intereses, volver atrás y tratar de ajustar cuentas", explicó el presidente, añadiendo que Trump "básicamente escuchó" y que su decisión final sobre estos indultos dependería de quiénes finalmente conformen el gabinete de Trump.

Biden dijo además que en "base a las encuestas" creía que podría haber ganado las elecciones de 2024, pero admitió que tenía dudas sobre su desempeño en el cargo a tan avanzada edad.

"Cuando Trump se presentó a la reelección, realmente pensé que tenía la mejor oportunidad de vencerlo. Pero tampoco buscaba ser presidente cuando tuviera 85 u 86 años", dijo Biden. "Pero no lo sé. ¿Quién diablos lo sabe?".

