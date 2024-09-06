El juez Juan Merchán pospone su sentencia contra Trump por falsificación de registros comerciales hasta después de las elecciones

Video ¿Por qué la defensa de Trump alega inmunidad presidencial en el caso Stormy Daniels? Te explicamos

El juez de Nueva York Juan Merchán decidió posponer hasta el 27 de noviembre el veredicto que debe dar sobre el caso de la alteración de registros comerciales en los pagos que hizo Donald Trump a la actriz porno Stormy Daniels durante la parte final de la campaña electoral del 2016.

Originalmente estaba previsto que Merchán dictara sentencia el 17 de septiembre, algo que los abogados defensores de Trump pedían que no hiciera por considerar que era una "interferencia electoral".

En su fallo, el juez Merchán citó el “marco de tiempo único en el que se encuentra actualmente este asunto”, en referencia a la campaña para las elecciones de noviembre en la que Trump le disputa la Casa Blanca a Kamala Harris.

"Esta no es una decisión que este tribunal toma a la ligera, pero es la decisión que, en opinión de este tribunal, mejor promueve los intereses de la justicia", escribió Merchán en la decisión de cuatro páginas.

Merchán dijo en su decisión del viernes que quería evitar cualquier percepción de que la sentencia tenía la intención de inclinar la balanza en la campaña presidencial.

Triunfo legal y político para Donald Trump

La decisión se puede considerar un triunfo para Trump, porque le evita potencialmente la vergüenza de ser potencialmente sentenciado a prisión, algo que no está claro si lo habría ayudado o perjudicado políticamente.

Aunque considerando la historia del candidato y cómo ha usado su nueva condición de criminal convicto para alimentar su martirio político y su imagen de líder que lucha contra las élites en el poder, una negativa a posponer la sentencia habría sido presentada como una injusticia en su contra.

La decisión se produjo a petición de Trump, quien solicitaba retrasar la sentencia hasta después de las elecciones, en parte para tener tiempo para impugnar su condena.

El expresidente asegura que este y todos los casos que se han presentado en su contra son una "interferencia electoral" porque buscarían evitar que regrese a la Casa Blanca.

Los 34 cargos por los que fue hallado culpable Trump

Trump fue condenado en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar un pago de 130.000 dólares para mantener su silencio a la actriz porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Daniels afirma que ella y Trump tuvieron un encuentro sexual una década antes, después de conocerse en un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe.

Los fiscales consideraron el pago como parte de un esfuerzo impulsado por Trump para evitar que los votantes escuchen historias lascivas sobre él durante su primera campaña presidencial. El exabogado de Trump, Michael Cohen, pagó a Daniels y luego Trump le reembolsó, cuya compañía registró los reembolsos como gastos legales.