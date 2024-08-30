Trump pide a una corte federal intervenir en el caso Stormy Daniels en nuevo intento para retrasar la sentencia del juez Merchán

El expresidente Donald Trump pidió el jueves a un tribunal federal que intervenga en su caso penal de Nueva York por los sobornos a la actriz porno Stormy Daniels, buscando revocar el veredicto de culpabilidad en 34 cargos y retrasar indefinidamente su sentencia.

Los abogados del candidato presidencial republicano pidieron a la corte de distrito de Manhattan que se apodere del caso estatal argumentando que el proceso violó sus derechos constitucionales y entra en conflicto con el reciente fallo de inmunidad presidencial de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los abogados de Trump, que fracasaron el año pasado en un intento previo al juicio para que el caso se trasladara a la justicia federal, dijeron que buscan ahora un "foro imparcial, libre de hostilidades locales" para abordar esas cuestiones. En el tribunal estatal, dijeron, Trump ha sido víctima de "parcialidad, conflictos de intereses y apariencias de incorrección".

Si el caso se traslada a un tribunal federal, los abogados de Trump dijeron que entonces buscarán que se revoque el veredicto y se desestime el caso amparados en que su cliente goza de inmunidad.

Consideran también que si continúa en manos de la corte estatal y la sentencia se emite el 18 de septiembre, aproximadamente siete semanas antes del día de las presidenciales, sería una interferencia electoral. Trump podría ser condenado a prisión justo cuando comienza la votación anticipada.

La solicitud debe ser decidida por el mismo juez federal de Manhattan que rechazó su intento anterior de trasladar el caso argumentando que se enjuiciaban conductas privadas.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que procesó el caso de Trump y luchó contra su esfuerzo anterior para trasladar el caso fuera del tribunal estatal, se negó a hacer comentarios. Se dejó un mensaje solicitando comentarios a un portavoz del sistema judicial estatal de Nueva York.

Trump enfrenta una condena de hasta cuatro años de cárcel

En mayo, Trump fue declarado culpable de 34 delitos por falsificación de registros comerciales relacionados con el encubrimiento de un pago de 130,000 dólares a Stormy Daniels para evitar que la revelación de un encuentro sexual anterior afectara a la campaña presidencial de 2016.

Michael Cohen, exabogado de Trump ahora convertido en uno de sus enemigos públicos, fue el encargado de pagar a Daniels. Luego recibió un reembolso de Trump, cuya empresa registró como gastos legales. Trump sostiene que las historias eran falsas, que los reembolsos eran por trabajo legal y se registraron correctamente, y que el caso en su contra era parte de una “cacería de brujas” con motivaciones políticas destinadas a dañar su actual campaña presidencial.

La falsificación de registros comerciales se castiga con hasta cuatro años de prisión. Otras posibles sentencias incluyen libertad condicional o una multa.

Incluso si el caso de Trump no se traslada a un tribunal federal, las disputas legales resultantes podrían obligar a retrasar su sentencia, lo que le daría un tiempo crítico mientras navega por las secuelas de su condena penal y la recta final de su carrera a la Casa Blanca. Trump es el primer expresidente condenado por un delito.

Por otra parte, el juez Juan M. Merchan tiene sobre su mesa las solicitudes de Trump de posponer la sentencia hasta después del día de las elecciones, el 5 de noviembre, y de revocar el veredicto de culpabilidad y desestimar el caso a raíz de la decisión sobre la inmunidad de la Corte Suprema.

El fallo del 1 de julio de la Corte Suprema establece que los expresidentes están protegidos de ser procesados por actos oficiales y restringe a los fiscales en señalar actos oficiales como evidencia de que las acciones no oficiales de un presidente fueron ilegales.

¿Puede Trump ampararse en la inmunidad presidencial en el caso Stormy Daniels?

Los abogados de Trump han argumentado que los fiscales se apresuraron a ir a juicio en lugar de esperar la decisión de inmunidad presidencial de la Corte Suprema, y que el juicio estuvo "contaminado" por evidencia que no debería haber sido permitida según el fallo, como ex empleados de la Casa Blanca que describieron cómo reaccionó a la cobertura de noticias del acuerdo de dinero para silenciar a los acusados y los tuits que envió mientras era presidente en 2018.

Los abogados de Trump habían invocado previamente la inmunidad presidencial en un intento fallido el año pasado para lograr que el caso fuera trasladado a la justicia federal.

El juez de distrito Alvin K. Hellerstein rechazó la afirmación de Trump de que el caso afectaba a sus deberes oficiales y escribió en julio de 2023: “La evidencia sugiere abrumadoramente que el asunto era puramente personal del presidente: un encubrimiento de un evento vergonzoso”.

“El dinero pagado para silenciar a una estrella de cine para adultos no está relacionado con los actos oficiales de un presidente”, agregó Hellerstein.

Trump apeló el fallo, pero desistió en noviembre cuando dejó pasar el paso para presentar la documentación en su alegación de que Hellerstein debería ser revocado.

Los abogados de Trump argumentaron en la presentación del jueves que las circunstancias habían cambiado desde que inicialmente intentaron trasladar el caso a un tribunal federal. Entre otras cosas, dijeron que los fiscales estatales habían engañado al tribunal al decir anteriormente que el juicio no involucraría los deberes o acciones oficiales de Trump como presidente.

También dijeron que Cohen testificó sobre el posible uso del poder de indulto por parte de Trump y su respuesta a varias investigaciones sobre su conducta. Todo ese testimonio, escribieron, tenía que ver con las acciones de Trump como presidente.