El hombre que supervisó la investigación del 'Rusiagate' presenta su renuncia a Trump

En la carta enviada al presidente, Rosenstein informa que su renuncia será efectiva el 11 de marzo, aunque no es seguro que para esa fecha Rosen haya recibido el visto bueno parlamentario.

“Aplicamos la ley sin miedo ni favoritismo porque las evidencias creíbles no son partidistas, y la verdad no se determina mediante sondeos de opinión. Ignoramos distracciones pasajeras y engocamos nuestra atención en las cosas que importan, porque una república duradera no se gobierna con ciclos de noticia”.