El alcalde Bill de Blasio anunció que Nueva York rescindirá los contratos con la Organización Trump

"La ciudad de Nueva York no hace negocios con insurreccionistas", escribió en su cuenta de Twitter. "Estamos avanzando en poner fin a los acuerdos con la Organización Trump para operar el Carrusel de Central Park, las pistas de hielo Wollman y Lasker y el campo de golf Ferry Point", agregó.



El diario The New York Times informó que Deutsche Bank, principal prestamista de Trump durante dos décadas y a la que el presidente saliente debe más de 300 millones de dólares, no operará más cuentas de Trump. Otro importante socio financiero de los Trump, Signature Bank, que le ayudó a financiar su campo de golf en Florida, también está rompiendo relaciones.