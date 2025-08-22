Qué significa que EEUU mantendrá "investigación continúa" de más de 55 millones visas a extranjeros

Video EEUU suspende la emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros: esto se sabe

El gobierno de Trump anunció el jueves que está revisando a más de 55 millones de personas con visas estadounidenses válidas para detectar cualquier violación que pudiera llevar a la deportación, como parte de una creciente ofensiva contra los extranjeros que tienen permiso para estar en Estados Unidos.

En una respuesta escrita a una pregunta de The Associated Press, el Departamento de Estado indicó que todos los titulares de visas estadounidenses, entre los que se incluyen turistas de muchos países, están sujetos a una "investigación continua", con la vista puesta en cualquier indicio de que podrían no ser elegibles para obtener permiso para ingresar o permanecer en Estados Unidos.

De encontrarse dicha información, la visa será revocada y, si el titular se encuentra en Estados Unidos, estará sujeto a deportación, una práctica que en realidad es común dada la condicionalidad que tiene por naturaleza el permiso de entrada al país, pero que en este caso pareciera que será acelerada con una mayor capacidad técnica de procesamiento de datos.

La noticia alarma a algunos expertos en inmigración, que aseguran que los titulares de visas ya están sujetos a una investigación rigurosa cuando sale a la luz nueva información, incluidas las interacciones con las agencias policiales de Estados Unidos, como arrestos o condenas y que, en cambio, se estaría penalizando la opinión y las posiciones políticas de los solicitantes.

David J. Bier, director de política migratoria del Cato Institute, un centro de estudios libertario de Washington DC, dijo a The Washington Post que parecía que la administración quería "realizar revisiones proactivas de las publicaciones en redes sociales y revocar visas basándose no en la conducta, sino en la expresión".

"Dudo que eso sea factible para todos, pero sospecho que estas revisiones se realizarán de forma discriminatoria, dirigidas a inmigrantes con ciertos antecedentes y en ciertas categorías de visas, o a personas específicas para quienes buscan una excusa para revocar las visas", afirmó Bier.

Un nuevo lenguaje para un viejo procedimiento

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, su gobierno se ha centrado en deportar a migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, así como a titulares de visas de intercambio para estudiantes y visitantes.

El nuevo lenguaje del Departamento de Estado sugiere que el proceso continuo de verificación, que los funcionarios reconocen como lento, es mucho más generalizado y podría significar que incluso quienes hayan recibido autorización para permanecer en EEUU podrían ver revocados abruptamente sus permisos.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el año pasado había 12,8 millones de titulares de tarjetas de residencia y 3,6 millones de personas en EEUU con visas temporales.

La cifra de 55 millones sugiere que algunas personas sujetas a revisión se encontrarían actualmente fuera de Estados Unidos con visas de turista de entradas múltiples, afirmó a la agencia AP Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria estadounidense del Instituto de Política Migratoria.

Gelatt cuestionó la utilidad de gastar recursos en personas que tal vez nunca regresen a Estados Unidos.

El Departamento de Estado indicó que buscaba indicadores de inelegibilidad, como personas que permanecieran más tiempo del autorizado en una visa, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista, que son categorías que siempre han sido usadas.

"Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra investigación, incluyendo los registros policiales o de inmigración, o cualquier otra información que surja después de la emisión de la visa e indique una posible inelegibilidad", declaró el departamento.

Importante ampliación de la revisión de visas

La administración ha impuesto de forma constante más restricciones y requisitos a los solicitantes de visas, incluyendo la obligación de someterse a entrevistas en persona. La revisión de todos los titulares de visas parece ser un paso significativo.

Una importante expansión de lo que inicialmente era un proceso centrado principalmente en estudiantes involucrados en lo que el gobierno percibe como actividades pro-palestinas o anti-Israel.

Las autoridades afirman que las revisiones incluirán las cuentas de redes sociales de todos los titulares de visas, sus registros policiales y de inmigración en sus países de origen, junto con cualquier infracción procesable de la ley estadounidense cometida durante su estancia en Estados Unidos.

Las revisiones incluirán nuevas herramientas para la recopilación de datos sobre solicitantes de visas anteriores, presentes y futuros, incluyendo un análisis exhaustivo de las redes sociales, posible gracias a los nuevos requisitos introducidos a principios de este año. Estos requisitos obligan a desactivar la privacidad de los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos o aplicaciones cuando un solicitante se presenta a una entrevista de visa.

Más de 6,000 visas estudiantiles revocadas

A principios de esta semana, el departamento informó que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ha revocado más de 6,000 visas de estudiante por exceder la duración de su estadía y por infracciones de las leyes locales, estatales y federales, la gran mayoría de las cuales fueron agresión, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y apoyo al terrorismo.

Se indicó que aproximadamente 4,000 de esas 6,000 visas se debieron a infracciones reales de la ley y que entre 200 y 300 fueron revocadas por cuestiones relacionadas con el terrorismo, incluyendo el apoyo a organizaciones terroristas designadas o a estados patrocinadores del terrorismo.

La gran mayoría de los extranjeros que desean venir a Estados Unidos necesitan visas, especialmente quienes desean estudiar o trabajar por períodos prolongados.

Entre las excepciones para visitas cortas de turismo o negocios se encuentran los ciudadanos de los 40 países, principalmente europeos y asiáticos, que pertenecen al Programa de Exención de Visas, que les otorga una estancia de hasta tres meses sin necesidad de solicitar una visa.