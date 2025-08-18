Cambiar Ciudad
Inmigración

Gobierno de Trump revocó unas 6,000 visas de estudiantes en los últimos siete meses

El gobierno de Trump ha atacado a los estudiantes universitarios con una ley que le permite rescindir las visas a personas consideradas contrarias a los intereses de la política exterior estadounidense.

Por:
Univision y AFP
Video ICE arrestó a una estudiante con visa vigente tras salir de su cita con el juez: su comunidad pide la liberación

El Departamento de Estado revocó unas 6,000 visas de estudiantes desde el inicio del gobierno de Donald Trump hace siete meses.

En un correo electrónico, el Departamento confirmó a Univision Noticias que las visas fueron retiradas a aquellos que se habían "quedado más de lo permitido y por violaciones de la ley, la gran mayoría por asalto, por conducir baja la influencia de alcohol o drogas (DUI), robo y apoyo al terrorismo".

Inmigración

De acuerdo con el Departamento, alrededor de 4,000 de los visados revocados fueron por "violaciones de la ley".

Los estudiantes, uno de los objetivos de Marco Rubio frente al Departamento de Estado

Aunque no está claro que entiende el Departamento de Estado ahora por "apoyo al terrorismo", hay un antecedente del gobierno de Trump que ha puesto en la mira a algunos estudiantes que protestaron en apoyo a Palestina, argumentando que habían expresado un comportamiento antisemita.

"Aproximadamente 200-300 visas revocadas por terrorismo se hicieron en virtud del artículo 3B de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)", indicó el comunicado.

En marzo, el secretario de Estado Marco Rubio declaró a la prensa que revocaba visados a diario, refiriéndose a los estudiantes "activistas".

"Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, le quito la visa", dijo.

Rubio señaló especialmente a los estudiantes y activistas que han protestado contra Israel y los ha acusado de antisemitismo, acusaciones que ellos niegan.

Ante estos casos, el secretario ha argumentado que el gobierno tiene derecho a expedir y revocar las visas sin revisión judicial.

Relacionados:
InmigraciónVisasDepartamento de EstadoMarco RubioDeportacionesDonald TrumpEstados Unidos de Américaantisemitismo

