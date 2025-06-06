Jueza suspende temporalmente el nuevo veto de Trump a estudiantes extranjeros de Harvard

Una jueza federal bloqueó temporalmente el jueves por la noche una proclamación del presidente Donald Trump que prohibía la entrada de estudiantes extranjeros a Estados Unidos para asistir a la Universidad de Harvard.

La jueza de distrito de Estados Unidos Allison Burroughs en Boston emitió una orden de restricción temporal contra la proclamación del miércoles de Trump. Harvard, dijo, demostró que sufriría un "daño inmediato e irreparable" antes de que ella pudiera escuchar a las partes implicadas en la demanda.

Respondió así al recurso legal en el que Harvard solicitaba que bloqueara la orden de Trump, calificándola de represalia ilegal por el rechazo de la institución a las demandas de la Casa Blanca. Harvard afirmó que el presidente estaba intentando eludir una orden judicial previa.

La proclamación de Trump, emitida el miércoles, es el más reciente intento de su gobierno para obstaculizar el acceso de la universidad más antigua y rica del país a una cuarta parte de su alumnado, que representa gran parte de la investigación y las becas de Harvard.

Los planes de contingencia de Harvard ante las arremetidas de Trump

Burroughs también extendió la suspensión temporal que impuso al intento previo del gobierno de terminar con la inscripción de estudiantes internacionales en Harvard.

El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional revocó la certificación de Harvard para acoger a alumnos extranjeros y emitir documentos para sus visas, una medida que Burroughs bloqueó también de forma temporal. La orden de Trump de esta semana invocó una autoridad legal diferente.

Si la medida de Trump supera este recurso judicial, impediría a la entrada a miles de estudiantes que tienen previsto acudir al campus de Harvard en Cambridge, Massachusetts, para los semestres de verano y otoño.

"Los más de 7,000 titulares de visas F-1 y J-1 de Harvard, y las personas a su cargo, se han convertido en peones en la creciente campaña de represalias del gobierno", escribió Harvard el jueves.

Mientras el caso judicial avanza, Harvard está elaborando planes de contingencia para que los estudiantes y profesores visitantes puedan continuar su trabajo en la universidad, dijo el presidente de la institución, Alan Garber, en un mensaje al campus y a los antiguos alumnos.