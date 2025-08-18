EEUU suspende visas para enfermos de Gaza, incluyendo niños, tras las críticas de una impulsora de teorías conspirativas

Video Bebés muertos por desnutrición en Gaza: las duras imágenes de la hambruna causada por el bloqueo israelí

El Departamento de Estado anunció el fin de semana la suspensión de las visas médicas para refugiados palestinos de la Franja de Gaza a la espera de una investigación, después de que una 'influencer' de extrema derecha criticó esta política humanitaria con denuncias sin base.

"Todas las visas de visitante para personas de Gaza quedan suspendidas mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados en los últimos días para otorgar un pequeño número de visas médicas y humanitarias temporales", declaró el Departamento de Estado en su cuenta de X.

Este anuncio surge tras publicaciones, en la misma red social, de Laura Loomer, una aliada del presidente Donald Trump conocida por impulsar ideas racistas y teorías conspirativas.

El viernes, Loomer anunció que había denunciado ante legisladores republicanos la llegada a Estados Unidos de palestinos de Gaza que "trabajan para organizaciones islámicas pro Hamas (...) afiliadas a los Hermanos Musulmanes y financiadas por Catar".

Loomer criticó duramente a 'HEAL Palestine’, que su cuenta de X presenta como una asociación que organiza viajes médicos a Estados Unidos para palestinos de la Franja de Gaza.

"Hablé con el equipo del senador Tom Cotton (presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes) y están investigando cómo estos gazatíes obtuvieron visas para Estados Unidos", escribió. "Esto es realmente inaceptable. Alguien debería ser despedido del Departamento de Estado cuando Marco Rubio descubra quién aprobó estas visas", exigió Loomer en alusión al secretario de Estado.

Loomer también publicó videos en la red social X de niños de Gaza llegando a principios de este mes a San Francisco y Houston para recibir tratamiento médico con la ayuda de una organización llamada 'HEAL Palestine'. "A pesar de que Estados Unidos dice que no estamos aceptando 'refugiados' palestinos en Estados Unidos bajo la administración Trump", estas personas de Gaza pudieron viajar a Estados Unidos, dijo.

Ella lo calificó como una "amenaza a la seguridad nacional". Etiquetó a Rubio, al presidente Trump, al vicepresidente, JD Vance, al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott y al gobernador de California, Gavin Newsom, un demócrata.

Trump ha minimizado la influencia de Loomer en su administración, pero varios funcionarios se fueron o fueron removidos poco después de que ella los criticó públicamente.

También en X, Randy Fine, representante republicano del distrito 6 de Florida, denunció una política de visas "inaceptable" y prometió "cooperar con las autoridades competentes para (...) buscar la deportación inmediata" de quienes las recibieron.

Decisión del Departamento de Estado es “inhumana”, dice ONG

La ONG Palestine Children’s Relief Fund (PCRF) que asegura haber evacuado a Estados Unidos a miles de niños para que reciban atención médica exhortó al gobierno estadounidense "revertir esta decisión peligrosa e inhumana".

"Las evacuaciones médicas son un salvavidas para los niños de Gaza, que de otro modo se enfrentarían a un sufrimiento inimaginable o a la muerte debido al colapso de la infraestructura médica" en ese territorio palestino, indicó la organización con sede en Estados Unidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido repetidamente más evacuaciones médicas desde Gaza, donde la guerra de más de 22 meses de Israel contra Hamas ha destruido o dañado gravemente gran parte del sistema de salud del territorio.

"Más de 14,800 pacientes aún necesitan atención médica vital que no está disponible en Gaza", dijo el miércoles en las redes sociales el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y pidió a más países que ofrezcan apoyo.

Una descripción de la OMS del proceso de evacuación médica desde Gaza publicada el año pasado explicó que la agencia envía listas de pacientes a las autoridades israelíes para la autorización de seguridad. Señaló que antes de que comenzara la guerra en Gaza, de 50 a 100 pacientes salían de Gaza diariamente para recibir tratamiento médico, y pidió un mayor índice de aprobaciones por parte de las autoridades israelíes.

La ONU y sus socios dicen que los medicamentos e incluso los suministros básicos de atención médica son escasos en Gaza, después de que Israel cortara toda la ayuda al territorio de más de 2 millones de personas durante más de 10 semanas a principios de este año.

"¡Alto el fuego! La paz es la mejor medicina", agregó Tedros el miércoles.

La creciente influencia de Loomer en el gobierno de Trump

La reacción de la agencia que encabeza Rubio a los dichos de Loomer refleja la creciente influencia de la impulsora de teorías conspirativas dentro de la administración de Trump. Por ejemplo, Trump despidió en abril a varios funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca después de que la activista de extrema derecha lo instó personalmente a purgar al personal que ella consideraba insuficientemente leal.

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times y la agencia AP, Loomer dijo que los funcionarios no estaban alineados a la agenda de ‘Make America Great Again’ o MAGA impulsada por Trump.

Aunque AP reportó que al menos tres funcionarios de alto nivel fueron despedidos junto con otros de menor rango, fuentes del Times le dijeron al medio que fueron seis los funcionarios cesados.

Loomer presentó una amplia investigación sobre presuntos opositores a Trump dentro del gobierno en una reunión en la Oficina Oval el miércoles pasado, dijeron a AP fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados de personal. En la reunión participaron el vicepresidente, Vance, la jefa de gabinete, Susie Wiles, el asesor de seguridad nacional Mike Waltz y el director de la Oficina de Personal Presidencial, Sergio Gor, dijeron las personas.

El portavoz del NSC, Brian Hughes, se negó a comentar con AP sobre la reunión o los despidos, insistiendo en que la Casa Blanca no discute cuestiones de personal.

La Oficina de Personal Presidencial ha tomado medidas para despedir al menos a tres altos funcionarios del NSC y a varios asistentes de menor rango.

Loomer, quien ha promovido teorías de conspiración sobre el 11 de septiembre, fue una presencia frecuente en la campaña electoral durante la campaña de Trump a la Casa Blanca en 2024.

Con información de The Associated Press y AFP.

