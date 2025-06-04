Mira aquí la lista completa de países afectados por la prohibición y restricción de viaje a EEUU ordenada por el gobierno de Trump

Video ¿Qué impacto tendría la eliminación de permisos de trabajo para solicitantes de asilo?

La proclamación del presidente Donald Trump ordenando la prohibición de viaje al territorio estadounidense a los nacionales de 12 países y restringiendo el ingreso de ciudadanos con pasaportes de otros 7 entra en vigor este lunes.

De acuerdo con el documento, Trump pidió a funcionarios de su gobierno que identificaran “los países de todo el mundo" cuyas "actitudes hostiles" hacia EEUU representaban un riesgo para la seguridad nacional y "que justifique una suspensión total o parcial de la admisión” de ciudadanos de esas naciones.

PUBLICIDAD

"Tras revisar el informe y después de tener en cuenta la política exterior, la seguridad nacional y los objetivos antiterroristas de Estados Unidos, he decidido restringir y limitar totalmente la entrada de ciudadanos de los 12 países", dice la proclamación.

La prohibición y las restricciones entrarán en vigor este lunes a las 12:01, dice el documento.

La lista de países contenidos en la orden ejecutiva con prohibición de viaje son:

Afganistán

Birmania

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Qué significa la prohibición total para estos países

El decreto establece que "la entrada de nacionales" de estos países "como inmigrantes o no inmigrantes, por la presente, es totalmente suspendida", salvo por "excepciones categóricas y caso por caso", según lo requerido por el Departamento de Estado, de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Los países con restricciones parciales para el ingreso de sus nacionales a Estados Unidos se incluyeron:

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

Qué significa la restricción de entrada para estos países

Para estos países se contempla una suspensión de ingresos para personas con visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M, y J.

PUBLICIDAD

Durante su primer mandato, Trump emitió una orden ejecutiva en enero de 2017 que prohibía viajar a Estados Unidos a los ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

El decreto generó mucha confusión.

A los viajeros procedentes de esos países se les impidió embarcar en sus vuelos a Estados Unidos o fueron detenidos en los aeropuertos estadounidenses tras aterrizar. Entre ellos había estudiantes y profesores, así como empresarios, turistas y personas que visitaban a amigos y familiares.

Vea también: