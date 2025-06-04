Cambiar Ciudad
Donald Trump

Mira aquí la lista completa de países afectados por la prohibición y restricción de viaje a EEUU ordenada por el gobierno de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, emitió la semana pasada una nueva orden de prohibición de viaje para 12 países y una orde de restricción de viaje para otros 7. Entre los afectados se hallan Cuba, Venezuela, Haití, Afganistán e Irán.

Por:
Univision y AP
La proclamación del presidente Donald Trump ordenando la prohibición de viaje al territorio estadounidense a los nacionales de 12 países y restringiendo el ingreso de ciudadanos con pasaportes de otros 7 entra en vigor este lunes.

De acuerdo con el documento, Trump pidió a funcionarios de su gobierno que identificaran “los países de todo el mundo" cuyas "actitudes hostiles" hacia EEUU representaban un riesgo para la seguridad nacional y "que justifique una suspensión total o parcial de la admisión” de ciudadanos de esas naciones.

"Tras revisar el informe y después de tener en cuenta la política exterior, la seguridad nacional y los objetivos antiterroristas de Estados Unidos, he decidido restringir y limitar totalmente la entrada de ciudadanos de los 12 países", dice la proclamación.

La prohibición y las restricciones entrarán en vigor este lunes a las 12:01, dice el documento.

La lista de países contenidos en la orden ejecutiva con prohibición de viaje son:

  • Afganistán
  • Birmania
  • Chad
  • República del Congo
  • Guinea Ecuatorial
  • Eritrea
  • Haití
  • Irán
  • Libia
  • Somalia
  • Sudán
  • Yemen

Qué significa la prohibición total para estos países

El decreto establece que "la entrada de nacionales" de estos países "como inmigrantes o no inmigrantes, por la presente, es totalmente suspendida", salvo por "excepciones categóricas y caso por caso", según lo requerido por el Departamento de Estado, de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Los países con restricciones parciales para el ingreso de sus nacionales a Estados Unidos se incluyeron:

  • Burundi
  • Cuba
  • Laos
  • Sierra Leona
  • Togo
  • Turkmenistán
  • Venezuela

Qué significa la restricción de entrada para estos países

Para estos países se contempla una suspensión de ingresos para personas con visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M, y J.

Durante su primer mandato, Trump emitió una orden ejecutiva en enero de 2017 que prohibía viajar a Estados Unidos a los ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

El decreto generó mucha confusión.

A los viajeros procedentes de esos países se les impidió embarcar en sus vuelos a Estados Unidos o fueron detenidos en los aeropuertos estadounidenses tras aterrizar. Entre ellos había estudiantes y profesores, así como empresarios, turistas y personas que visitaban a amigos y familiares.

