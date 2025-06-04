Mira aquí la lista completa de países afectados por la prohibición y restricción de viaje a EEUU ordenada por el gobierno de Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump, emitió la semana pasada una nueva orden de prohibición de viaje para 12 países y una orde de restricción de viaje para otros 7. Entre los afectados se hallan Cuba, Venezuela, Haití, Afganistán e Irán.
La proclamación del presidente Donald Trump ordenando la prohibición de viaje al territorio estadounidense a los nacionales de 12 países y restringiendo el ingreso de ciudadanos con pasaportes de otros 7 entra en vigor este lunes.
De acuerdo con el documento, Trump pidió a funcionarios de su gobierno que identificaran “los países de todo el mundo" cuyas "actitudes hostiles" hacia EEUU representaban un riesgo para la seguridad nacional y "que justifique una suspensión total o parcial de la admisión” de ciudadanos de esas naciones.
"Tras revisar el informe y después de tener en cuenta la política exterior, la seguridad nacional y los objetivos antiterroristas de Estados Unidos, he decidido restringir y limitar totalmente la entrada de ciudadanos de los 12 países", dice la proclamación.
La prohibición y las restricciones entrarán en vigor este lunes a las 12:01, dice el documento.
La lista de países contenidos en la orden ejecutiva con prohibición de viaje son:
- Afganistán
- Birmania
- Chad
- República del Congo
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Haití
- Irán
- Libia
- Somalia
- Sudán
- Yemen
Qué significa la prohibición total para estos países
El decreto establece que "la entrada de nacionales" de estos países "como inmigrantes o no inmigrantes, por la presente, es totalmente suspendida", salvo por "excepciones categóricas y caso por caso", según lo requerido por el Departamento de Estado, de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y la Dirección Nacional de Inteligencia.
Los países con restricciones parciales para el ingreso de sus nacionales a Estados Unidos se incluyeron:
- Burundi
- Cuba
- Laos
- Sierra Leona
- Togo
- Turkmenistán
- Venezuela
Qué significa la restricción de entrada para estos países
Para estos países se contempla una suspensión de ingresos para personas con visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M, y J.
Durante su primer mandato, Trump emitió una orden ejecutiva en enero de 2017 que prohibía viajar a Estados Unidos a los ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.
El decreto generó mucha confusión.
A los viajeros procedentes de esos países se les impidió embarcar en sus vuelos a Estados Unidos o fueron detenidos en los aeropuertos estadounidenses tras aterrizar. Entre ellos había estudiantes y profesores, así como empresarios, turistas y personas que visitaban a amigos y familiares.
