Por qué la libertad de expresión en internet está (otra vez) en manos de la Corte Suprema de EEUU

La Corte Suprema de Estados Unidos escucha este lunes los argumentos orales en dos casos relacionados con la libertad de expresión, que podrían resultar en una pérdida sustancial de control por parte de las redes sociales del contenido que se publica en sus plataformas.

La decisión podría alterar cómo el público recibe información a través de estos poderosos medios.

El caso deriva de dos demandas iniciadas para anular dos leyes de Florida y Texas, promulgadas en 2021, relacionadas con la capacidad de las redes sociales de regular la publicación de contenidos políticos en sus plataformas.

Las demandas se originaron a partir de la suspensión de las cuentas del expresidente Donald Trump en las principales plataformas tras la insurrección del 6 de enero de 2021.

Después de que Facebook, Twitter (hoy X) y YouTube suspendieron las cuentas de Trump, a raíz de la toma violenta del Capitolio por parte de sus partidarios, Florida promulgó una ley que hizo ilegal la suspensión de un candidato a un puesto de elección, mientras que la ley de Texas, promulgada poco tiempo después, prohíbe a las plataformas controlar contenido político.

Los demandantes, NetChoice y la Computer & Communications Industry Association, dos grupos de cabildeo de la industria tecnológica, argumentan que la primera enmienda de la Constitución le da a las redes el derecho a tomar decisiones sobre sus propias plataformas de la misma manera que un periódico decide lo que se publica en sus páginas.

¿Qué está en juego con la posible nulidad de las leyes de Florida y Texas?

Los casos conocidos como Moody v NetChoice y NetChoice v Paxton, podrían dar al gobierno el poder de influir sobre los contenidos publicados en las redes sociales, obligándolas a publicar contenidos que normalmente no publicarían.

Los críticos de las leyes temen que, de prevalecer, estos estatutos darían luz verde a contenidos extremistas de grupos terroristas, neonazis y supremacistas, entre otros, e incluso convertirse en poderosas herramientas en labores de reclutamiento y adoctrinamiento.

Sus defensores, por otra parte, dicen que las leyes de Florida y Texas ayudan a impedir que las redes sociales coarten, eliminen y prohíban discusiones de temas políticos en sus extensas plataformas.

Algunos expertos legales creen que las empresas podrían crear versiones de sus ‘muros’ específicas para Florida y Texas si la Corte Suprema falla a favor de esos estados, y otras jurisdicciones que adopten leyes similares.

¿Qué dicen las leyes de Florida y Texas?

La ley de Florida establece multas contra las redes que excluyan permanentemente de sus plataformas a un candidato a un cargo electivo en el estado, les prohíbe eliminar contenidos de “empresas periodísticas” y les exige que den a conocer cuáles son las reglas que aplican para moderar los contenidos que aparecen en sus plataformas.

Por su parte, la ley de Texas prohíbe a las redes sociales eliminar contenido con base en el punto de vista preferido del usuario o por lo expresado en la publicación misma y otorga, tanto a los miembros de público como al fiscal general del estado, el derecho de presentar demandas contra las plataformas por violaciones a ese precepto.

Los defensores conservadores de ambos estatutos, dicen que los mismos protegen a los conservadores de las tendencias liberales que, según ellos, influyen actualmente a las redes sociales.

Según indica el fiscal general de Texas, Ken Paxton, "al igual que las empresas de telégrafos de antaño, los gigantes de las redes sociales de hoy utilizan su control para dirigir, y a menudo reprimir, el discurso público".

¿Cuáles son los derechos actuales de las redes sociales?

En 1997, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una ley que regulaba el discurso indecente en línea, dando a las redes sociales el derecho a autorregularse, estableciendo sus propias reglas sobre lo que se puede publicar en ellas.

Al reafirmar una decisión de la Corte Federal del Distrito Este de Pennsylvania que describe a las redes como “la forma más participativa de discurso masivo jamás desarrollada”, la decisión Reno v. ACLU de la Corte Suprema, quitó de las manos del gobierno la regulación de los contenidos que sí tiene sobre otros medios, como por ejemplo, cuando hace cumplir normas de decencia en la radio y la televisión.

Sumado a lo anterior, la Sección 230 de la ley de decencia en las comunicaciones de 1996 eliminó la responsabilidad de las redes sociales por la mayor parte de los contenidos publicados en sus plataformas, por lo que en principio no son afectadas legalmente por las publicaciones y usuarios problemáticos.

Sin embargo, frente a una avalancha de malos actores que han contaminado sus plataformas con noticias falsas, discursos de odio y acoso, las redes sociales crearon reglas que entre otras cosas prohíben noticias falsas sobre elecciones o temas relacionados con la pandemia, entre otros.

¿Qué alegan las redes sociales?

Las redes sociales dicen que la primera enmienda de la Constitución otorga a las empresas el derecho de regular contenido como mejor les parezca, porque protege su capacidad de tomar decisiones editoriales sobre el contenido de sus productos.

Los demandantes también alegan que la decisión de una red social sobre el contenido que publica y el que excluye tiene el “objetivo transmitir un mensaje sobre el tipo de comunidad que la plataforma espera fomentar”, de acuerdo lo dicho en un escrito introducido en la demanda contra la ley de Texas.

Se espera que la Corte Suprema dé a conocer su decisión en junio.