"Desagradable, vengativa y horrible": los duros calificativos de Trump a Nancy Pelosi

En una entrevista con Laura Ingraham, de Fox News, Trump llamó a Pelosi una "persona desagradable, vengativa y horrible" , luego de que se conociese que en una reunión con otros demócratas de alto rango ella dijo que le gustaría ver al presidente "en prisión" y no solamente fuera de la Casa Blanca por un juicio político.

El comentario de Pelosi habría trascendido de una reunión vespertina con el presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, demócrata por Nueva York, y otros altos demócratas. "No quiero verle impugnado, quiero verle en la cárcel", dijo la líder demócrata según numerosas fuentes citadas por The Washington Post y Politico .

"Creo que es una vergüenza. En realidad no creo que sea una persona con talento, he tratado de ser amable con ella porque me hubiera gustado que se hubieran hecho algunos tratos", dijo Trump.