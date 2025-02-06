¿Un guiño a Putin? El Departamento de Justicia de Trump retira sanciones contra oligarcas rusos

Video Departamento de Justicia despide a más de una docena de fiscales que investigaron a Trump

El Departamento de Justicia del gobierno de Trump desmanteló este jueves un programa de la era Biden destinado a confiscar los activos de los oligarcas rusos como un medio para castigar a Rusia por su invasión de Ucrania.

La decisión de desmantelar el Grupo de Trabajo conocido como KleptoCapture es una de varias medidas adoptadas por el Departamento de Justicia bajo el nuevo liderazgo de la fiscal general Pam Bondi que presagian un enfoque diferente hacia Rusia y las cuestiones de seguridad nacional.

El Departamento también puso fin al Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera, que se estableció en el primer gobierno de Trump para vigilar las campañas de influencia organizadas por Rusia y otras naciones destinadas a sembrar discordia, socavar la democracia y difundir desinformación.

PUBLICIDAD

En el período previo a las elecciones presidenciales de 2024, el gobierno de Estados Unidos actuó agresivamente para interrumpir las campañas de propaganda de Rusia, que según los reportes tenían una preferencia por Trump.

En un memorando dirigido a todos los empleados el miércoles, el primer día del mandato de Bondi, la oficina del fiscal general declaró que “los abogados asignados a esas iniciativas regresarán a sus puestos anteriores, y los recursos actualmente dedicados a esos esfuerzos se destinarán a la eliminación total de los carteles y las organizaciones criminales transnacionales”.

El Departamento de Justicia también cambió el miércoles su enfoque para la aplicación de una ley de la era de la Segunda Guerra Mundial conocida como la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que exige que las personas revelen al gobierno cuando presionan en EEUU en nombre de gobiernos extranjeros, incluida Rusia, o entidades políticas.

En virtud del cambio de política, se ordenó a los fiscales que centraran la aplicación penal en actos de espionaje más tradicionales en lugar de violaciones del registro.

¿Un cambio de la política de Estados Unidos hacia Rusia?

A pesar de la disolución del grupo de trabajo, los funcionarios de la administración Trump, incluido el secretario del Tesoro Scott Bessent, han pedido una postura más agresiva hacia Rusia. Durante su audiencia de confirmación, Bessent abogó por sanciones más duras contra el petróleo ruso, diciendo que el régimen de sanciones de la administración Biden no era lo suficientemente "musculoso".

PUBLICIDAD

"Creo que la administración anterior estaba preocupada por el aumento de los precios de la energía en Estados Unidos durante una temporada electoral", dijo.

Trump había dicho que pondría fin rápidamente a la guerra en Ucrania y dijo que hay conversaciones en curso para terminar el conflicto.

"Hicimos muchos avances en Rusia, Ucrania", dijo Trump a principios de esta semana. "Veremos qué pasa. Vamos a detener esa guerra ridícula".

Vea también: