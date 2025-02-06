Cambiar Ciudad
Departamento de Justicia

¿Un guiño a Putin? El Departamento de Justicia de Trump retira sanciones contra oligarcas rusos

El Departamento también puso fin al Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera, que se estableció en el primer gobierno de Trump para vigilar las campañas de influencia organizadas por Rusia y otras naciones destinadas a sembrar discordia, socavar la democracia y difundir desinformación.

Por:
Univision y AP
Video Departamento de Justicia despide a más de una docena de fiscales que investigaron a Trump

El Departamento de Justicia del gobierno de Trump desmanteló este jueves un programa de la era Biden destinado a confiscar los activos de los oligarcas rusos como un medio para castigar a Rusia por su invasión de Ucrania.

La decisión de desmantelar el Grupo de Trabajo conocido como KleptoCapture es una de varias medidas adoptadas por el Departamento de Justicia bajo el nuevo liderazgo de la fiscal general Pam Bondi que presagian un enfoque diferente hacia Rusia y las cuestiones de seguridad nacional.

Notas Relacionadas

La fiscal general Pam Bondi suspende los fondos federales que reciben las “ciudades santuario”

La fiscal general Pam Bondi suspende los fondos federales que reciben las “ciudades santuario”

Política
4 min

El Departamento también puso fin al Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera, que se estableció en el primer gobierno de Trump para vigilar las campañas de influencia organizadas por Rusia y otras naciones destinadas a sembrar discordia, socavar la democracia y difundir desinformación.

PUBLICIDAD

En el período previo a las elecciones presidenciales de 2024, el gobierno de Estados Unidos actuó agresivamente para interrumpir las campañas de propaganda de Rusia, que según los reportes tenían una preferencia por Trump.

Más sobre Departamento de Justicia

Qué se sabe de los documentos del archivo Epstein que publicará un comité de la Cámara de Representantes
3 mins

Qué se sabe de los documentos del archivo Epstein que publicará un comité de la Cámara de Representantes

Política
Sigue la purga del gobierno en el FBI: despiden a líderes de alto perfil que participaron en investigaciones sobre Trump
4 mins

Sigue la purga del gobierno en el FBI: despiden a líderes de alto perfil que participaron en investigaciones sobre Trump

Política
Caso Epstein: Qué hay detrás de las citaciones (y de las NO citaciones) para declarar en el Congreso
10 mins

Caso Epstein: Qué hay detrás de las citaciones (y de las NO citaciones) para declarar en el Congreso

Política
Citaciones, fotos de su mansión y cartas inéditas: cómo el escándalo del caso Epstein no deja de sacudir al gobierno de Trump
8 mins

Citaciones, fotos de su mansión y cartas inéditas: cómo el escándalo del caso Epstein no deja de sacudir al gobierno de Trump

Política
Emil Bove: el cuestionado exabogado de Trump es ahora un juez de apelaciones
6 mins

Emil Bove: el cuestionado exabogado de Trump es ahora un juez de apelaciones

Política
La nueva "explicación" de Trump a la ruptura de su amistad con Jeffrey Epstein
3 mins

La nueva "explicación" de Trump a la ruptura de su amistad con Jeffrey Epstein

Política
Un comité de la Cámara Baja indaga en el 'caso Epstein': qué pasos podría dar
5 mins

Un comité de la Cámara Baja indaga en el 'caso Epstein': qué pasos podría dar

Política
Tres cuestionados abogados derrotados en cortes que Trump recompensó con puestos de alto nivel
7 mins

Tres cuestionados abogados derrotados en cortes que Trump recompensó con puestos de alto nivel

Política
Caso Epstein: congresistas exigen testimonio de Bondi tras reportarse que le dijo a Trump que aparece en los archivos que el DOJ se niega a publicar
2 mins

Caso Epstein: congresistas exigen testimonio de Bondi tras reportarse que le dijo a Trump que aparece en los archivos que el DOJ se niega a publicar

Política
Por qué una jueza de Florida negó el pedido del gobierno de Trump de publicar los registros del gran jurado del caso Epstein
3 mins

Por qué una jueza de Florida negó el pedido del gobierno de Trump de publicar los registros del gran jurado del caso Epstein

Política

En un memorando dirigido a todos los empleados el miércoles, el primer día del mandato de Bondi, la oficina del fiscal general declaró que “los abogados asignados a esas iniciativas regresarán a sus puestos anteriores, y los recursos actualmente dedicados a esos esfuerzos se destinarán a la eliminación total de los carteles y las organizaciones criminales transnacionales”.

El Departamento de Justicia también cambió el miércoles su enfoque para la aplicación de una ley de la era de la Segunda Guerra Mundial conocida como la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que exige que las personas revelen al gobierno cuando presionan en EEUU en nombre de gobiernos extranjeros, incluida Rusia, o entidades políticas.

En virtud del cambio de política, se ordenó a los fiscales que centraran la aplicación penal en actos de espionaje más tradicionales en lugar de violaciones del registro.

¿Un cambio de la política de Estados Unidos hacia Rusia?

A pesar de la disolución del grupo de trabajo, los funcionarios de la administración Trump, incluido el secretario del Tesoro Scott Bessent, han pedido una postura más agresiva hacia Rusia. Durante su audiencia de confirmación, Bessent abogó por sanciones más duras contra el petróleo ruso, diciendo que el régimen de sanciones de la administración Biden no era lo suficientemente "musculoso".

PUBLICIDAD

"Creo que la administración anterior estaba preocupada por el aumento de los precios de la energía en Estados Unidos durante una temporada electoral", dijo.

Trump había dicho que pondría fin rápidamente a la guerra en Ucrania y dijo que hay conversaciones en curso para terminar el conflicto.

"Hicimos muchos avances en Rusia, Ucrania", dijo Trump a principios de esta semana. "Veremos qué pasa. Vamos a detener esa guerra ridícula".

Vea también:

Video Departamento de Justicia demanda a Chicago e Illinois por presunta interferencia de la ley de inmigración
Relacionados:
Departamento de JusticiaDonald TrumpDesinformación Sanciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX