Declaran inocente a Sean Charles Dunn, el hombre que el gobierno de Trump llevó a juicio por lanzar un sándwich a un agente de CBP

Video “¡No te quiero en mi ciudad!”: le lanzó su sándwich a un agente de CBP y salió corriendo

Lanzar un sándwich a un agente federal convirtió a Sean Charles Dunn en un símbolo de resistencia contra el aumento del despliegue policial promovido por el presidente Donald Trump en la capital del país.

Esta semana, los fiscales federales intentaron convencer a un jurado compuesto por residentes de Washington, DC, de que Dunn infringió la ley, pero el intento falló.

El jurado declaró inocente al hombre este jueves en la tarde.

Antes, un gran jurado se negó a acusar a Dunn de un cargo de asalto grave antes de que la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro decidiera imputarlo por un delito menor.

Antes de que comenzara la selección del jurado el lunes, el juez a cargo del juicio pareció reconocer lo "inusual" que es que un caso como este se escuche en un tribunal federal. El juez de distrito estadounidense Carl Nichols, nominado por Trump, dijo que esperaba que el juicio durara no más de dos días “porque es el caso más simple del mundo”.

El sándwich que se volvió un símbolo

Un video que se volvió viral en redes sociales captó a Dunn lanzando su sándwich estilo “subway” a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) afuera de un club nocturno la noche del 10 de agosto.

Ese mismo fin de semana, Trump anunció el despliegue de cientos de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales para apoyar los patrullajes policiales en Washington.

Cuando Dunn se acercó a un grupo de agentes de CBP que estaban frente a un club que organizaba una “Latin Night”, los llamó “fascistas” y “racistas” y coreó “¡vergüenza!” hacia ellos. Un video tomado por un observador mostró a Dunn lanzando un sándwich al pecho de un agente.

“¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!”, gritó Dunn, según la policía.

Dunn huyó, pero fue detenido.

Fue liberado bajo custodia, pero arrestado nuevamente cuando un equipo de agentes federales armados y con equipo antidisturbios allanó su casa. La Casa Blanca publicó un video de propaganda altamente producido del operativo en su cuenta oficial de X, según los abogados de Dunn, quienes señalaron que él se había ofrecido a entregarse a la policía antes del allanamiento.

Dunn trabajaba como especialista en asuntos internacionales en la división criminal del Departamento de Justicia. Tras su arresto, la fiscal general Pam Bondi anunció su despido en una publicación en redes sociales en la que lo calificó como “un ejemplo del Estado Profundo”.

Antes del juicio, los abogados de Dunn instaron al juez a desestimar el caso por lo que alegan es una persecución selectiva y vengativa. Sostuvieron que las publicaciones de Bondi y de la Casa Blanca demuestran que Dunn fue injustamente señalado por su discurso político.

Julia Gatto, una de las abogadas de Dunn, cuestionó por qué el Departamento de Justicia de Trump está procesando a Dunn después de que el presidente republicano emitiera indultos y ordenara la desestimación de casos por asalto derivados del ataque de una turba al Capitolio el 6 de enero de 2021.

“Es una respuesta obvia”, dijo Gatto durante una audiencia el jueves pasado. “La respuesta es que tienen políticas diferentes. Y eso es persecución selectiva”.

Dunn enfrenta cargos por agredir, resistir, oponerse, impedir, intimidar e interferir con un oficial federal. Decenas de seguidores de Trump que irrumpieron en el Capitolio fueron condenados por delitos graves por agredir o interferir con la policía durante el ataque del 6 de enero. Trump indultó y ordenó la desestimación de los cargos de todos ellos.

Afiches de una persona lanzando un sándwich en la calle H, el domingo 17 de agosto de 2025, en Washington DC. Imagen Julia Demaree Nikhinson/AP



A raíz del incidente los residentes de la ciudad están usando sándwiches y otros alimentos de forma similar como símbolos de protesta, incluyendo lemas como "Un sándwich pequeño para el hombre, un gesto gigante por la democracia" y "no te metas con Washington DC a menos que quieras estos 30 cms", los cuales se ven en memes en las redes sociales y en protestas en la ciudad.

Una de las imágenes más representativas está basada en la obra "El Lanzador de Flores" del artista callejero Banksy que originalmente representa a un hombre listo para lanzar un ramo de flores, pero que en esta nueva versión en vez de se dispone a lanzar un sándwich.

"El Lanzador de Flores" debutó originalmente en Cisjordania en 2003. "El Lanzador de Sándwiches", como se conoce la nueva versión de Washington DC, ahora cubre paredes en barrios emblemáticos de la ciudad como Adams Morgan, Dupont Circle, y Union Market, entre otros.

El simbolismo del sándwich como protesta ha sido adoptado por una población sin representación parlamentaria que la defienda frente al gobierno federal y que se opone mayoritariamente a la intervención federal en el manejo de los recursos del orden de la ciudad.

Aproximadamente 8 de cada 10 residentes de Washington DC, se oponen a la orden de Donald Trump federalizado la aplicación del orden en la ciudad, tomando el control de su departamento de policía y desplegando la Guardia Nacional y agentes del FBI para patrullar la ciudad, según una nueva encuesta del Washington Post y la Schar School.



Con información de The Associated Press.

