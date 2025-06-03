Corte Suprema: estos son los casos más importantes de esta inusualmente activa temporada de decisiones

Video Trump pide a la Corte Suprema permitir la expulsión de inmigrantes a Sudán del Sur y otros países

La Corte Suprema inicia su temporada de decisiones, como cada año, con la llegada del mes de junio. Los nueve miembros del alto tribunal emiten fallos inapelables que crean precedente jurisprudencial y sientan doctrina legal vinculante para las distintas cortes del país.

Este año son 33 los casos que tiene pendientes de decidir en su expediente de fondo, es decir, los que han pasado por cortes de primera instancia y tribunales de apelación, y en los que se dirimen importantes puntos de ley que pueden afectar a vastos segmentos de la población.



Antes de la temporada de decisiones, la Corte Suprema dedica a escuchar los argumentos de las partes un período de nueve meses, que comenzó en octubre.

Los anuncios de sus decisiones se producen tras votar el proyecto escrito por uno de los magistrados designado por sus colegas. Estos son los principales casos que tiene sobre la mesa la Corte Suprema.

Estados Unidos v. Skrmetti

La Corte Suprema decidirá si leyes promulgadas por Tennessee y Kentucky que prohíben la atención de afirmación de género para adolescentes transgénero violan la Cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda.

Algunos argumentos también giraron en torno a la potestad de los padres a tomar decisiones sobre la salud de sus hijos y del derecho de las personas transgénero a hacer elecciones sobre su salud.

Este caso es considerado un caso crucial con posibles consecuencias para el acceso a la atención médica para personas transgénero en todo el país.

Free Speech Coalition Inc. v. Paxton

La legislatura de Texas aprobó una ley que exige que los sitios web que muestran material sexual implementen métodos de verificación de edad, así como advertencias sanitarias específicas en sus páginas de destino y anuncios.

La ley, en vigor en septiembre de 2023, fue impugnada por demandantes que alegaban que violaba sus derechos amparados por la Primera Enmienda y entraba en conflicto con la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

Un tribunal federal de distrito estuvo de acuerdo y emitió una orden preliminar contra la ley. Sin embargo, un panel dividido del Quinto Circuito anuló la resolución con respecto a la disposición de verificación de edad, aunque la mantuvo en relación con las advertencias sanitarias.

El caso pone de relieve el difícil balance entre la protección del derecho a la libertad de expresión, incluyendo a adultos que acceden a contenido legal, y el interés del gobierno en proteger a los menores de materiales potencialmente dañinos.

Mahmoud v. Taylor

La Corte Suprema decidirá si los padres pueden optar por que sus hijos no asistan a clases sobre temas LGBTQ+ en la escuela primaria.

El caso se inició cuando una junta escolar local de Maryland integró libros con personajes y temas LGBTQ+ en su currículo de 2022, notificando a los padres y otorgándoles la oportunidad de excusar a sus hijos de asistir a las clases en las que se discutieran estos temas.

Luego el distrito escolar revocó la política de exclusión voluntaria, alegando que crearía mayor ausentismo escolar.

La Corte Suprema examina si la negativa de la junta a permitir la exclusión voluntaria viola el derecho de los padres a ejercer sus convicciones religiosas, amparado por la Primera Enmienda, privándolos de la capacidad de instruir a sus hijos sobre cuestiones de género y sexualidad de acuerdo con su fe.

Ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema decidirá la constitucionalidad de la doctrina establecida por el gobierno del presidente Donald Trump que restringe el derecho de toda persona nacida en Estados Unidos de obtener automáticamente la ciudadanía.

El caso comenzó en el expediente de emergencia de la Corte, que posteriormente decidió celebrar una sesión especial para revisar el asunto.

Consta de tres casos que impugnan una orden ejecutiva del 20 de enero que reinterpreta la Decimocuarta Enmienda excluyendo a los nacidos de madres que estuvieron "ilegalmente" o "legalmente pero temporalmente" presentes en Estados Unidos.

La orden ejecutiva busca dejar de lado más de un siglo de precedentes que profundizan la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.

El expediente de emergencia

Además del expediente de fondo, a la Corte se le ha acumulado el trabajo en el de emergencia por los numerosos casos que ha elevado la administración Trump, en defensa de sus órdenes ejecutivas frente a las decisiones de diferentes jueces y tribunales.

Desde la investidura de Trump en enero, la Corte Suprema ya ha emitido más de una decena de fallos en casos de emergencia relacionados con acciones de su gobierno.

Entre ellos están los casos en los que la Corte Suprema permitió que entrara en vigor la prohibición de Trump la participación personas transgénero en las fuerzas armadas, dio luz verde al despido de miembros de agencias federales independientes y aprobó la eliminación del ‘parole’ humanitario para miles de inmigrantes cubanos haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

