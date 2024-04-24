El Congreso de Tennessee aprueba proyecto de ley que permite a maestros portar armas en las escuelas públicas

Video Maestros armados y sensores en cada puerta: la estrategia que usa un distrito escolar en Texas para disuadir amenazas

Los manifestantes corearon 'sangre en sus manos' ante los republicanos de la Cámara de Representantes de Tennessee el martes después de que aprobaron un proyecto de ley que permitiría a algunos maestros y personal portar armas de fuego ocultas en las escuelas públicas, y prohibiría a los padres y otros maestros saber quién está armado.

La votación, que quedó 68-28 a favor, envió el proyecto de ley al gobernador republicano Bill Lee para su consideración, pues ya había sido aprobado por el Senado.

PUBLICIDAD

Si lo promulga, sería la mayor expansión del acceso a armas en el estado desde el tiroteo mortal del año pasado en una escuela primaria privada en Nashville.

La protesta contra el proyecto y los legisladores republicanos tuvo lugar después de la votación, en la que se opusieron cuatro republicanos y todos los demócratas.

¿Qué incluye este proyecto de ley?

La medida prohibiría revelar qué empleados portan armas a los padres de los estudiantes e incluso a otros maestros. Solo lo sabrían los administradores escolares y la policía. El director, el distrito escolar y una agencia policial tendrían que aceptar permitir que el personal porte armas.

Un trabajador que quiera portar un arma de fuego necesitaría tener un permiso de porte de arma de fuego y una autorización por escrito del director de la escuela y de la policía local. También necesitarían pasar una verificación de antecedentes y someterse a 40 horas de entrenamiento con armas de fuego. No podrían portar armas en eventos escolares en estadios, gimnasios o auditorios.

Tennessee aprobó una ley en 2016 que permite trabajadores escolares armados en dos condados rurales, pero no se implementó, según WPLN-FM.

Los republicanos de Tennessee han flexibilizado periódicamente las leyes sobre armas, incluido en 2021 para que no requerir permiso para el porte, respaldada por Lee. La ley original permitía a los residentes mayores de 21 años portar armas de fuego en público sin permiso. Dos años más tarde, el fiscal general Jonathan Skrmetti llegó a un acuerdo en medio de una demanda en curso para ampliar la elegibilidad a los jóvenes de 18 a 20 años.

PUBLICIDAD

El proyecto aprobado este martes presenta una respuesta totalmente diferente al tiroteo en The Covenant School que la que Lee propuso el año pasado. Los legisladores republicanos rápidamente dejaron de lado su presión para mantener las armas alejadas de las personas consideradas un peligro para ellos mismos o para los demás.

Un veto de Lee parece poco probable, ya que sería su primera vez y los legisladores solo necesitarían una mayoría simple de los miembros de cada cámara para anularlo.

“Lo que estamos haciendo es crear un elemento disuasorio”, dijo antes de la votación el patrocinador del proyecto de ley, el representante estatal republicano Ryan Williams. "En todo nuestro estado, hemos tenido desafíos relacionados con los tiroteos".



Los republicanos rechazaron una serie de enmiendas demócratas, incluidos los requisitos de consentimiento de los padres, la notificación cuando alguien está armado y el hecho de que el distrito escolar asuma la responsabilidad civil por cualquier lesión, daño o muerte debido a que el personal porte armas.

“Mis colegas republicanos continúan manteniendo a nuestro estado como rehén, manteniéndolo a punta de pistola para apelar a sus donantes en la industria de las armas”, dijo el representante estatal demócrata Justin Jones. "Es moralmente una locura".

Las armas en las escuelas

En Tennessee, una mujer abrió fuego indiscriminadamente en marzo de 2023 en The Covenant School, un centro escolar cristiano en Nashville, y mató a tres niños y tres adultos antes de ser asesinada por la policía.

PUBLICIDAD

A pesar de las campañas posteriores que instaban a realizar acciones importantes de control de armas, los legisladores se han negado en gran medida. Rechazaron las propuestas de control de armas de los demócratas e incluso de Lee durante las sesiones anuales regulares y una sesión especial, a pesar de que los padres de los estudiantes de Covenant compartieron relatos del tiroteo y sus efectos.

De hecho, poco después del tiroteo los republicanos de Tennessee aprobaron una ley que refuerza la protección contra demandas que involucran a comerciantes, fabricantes y vendedores de armas y municiones; y este año, los legisladores y el gobernador aprobaron permitir que las escuelas privadas con clases de preescolar tengan armas en el campus. A las escuelas privadas sin preescolar ya se les permitió decidir si permitían que la gente llevara armas a sus instalaciones.

Aproximadamente la mitad de los estados de EEUU permiten de alguna forma que los maestros u otros empleados con permisos de portación oculta porten armas en propiedad escolar, según el Giffords Law Center, un grupo de defensa del control de armas.

El gobernador de Iowa firmó un proyecto de ley que la Legislatura aprobó la semana pasada creando un permiso profesional para que los empleados escolares capacitados lleven a las escuelas un permiso que los protege de responsabilidad penal o civil en caso de uso razonable de la fuerza.

Mira también: