Con miedo, pero peleando sus derechos: así viven las familias con niños LGBTQ en estados que quieren criminalizarlos

Otras madres de Texas, como Camille Rey, decidieron no esperar el desenlace en corte de la orden de Abbott: ella y su familia se mudaron a Maryland, donde no hay proyectos ni órdenes similares a la de Texas. "Mi hijo no sabe nada de lo que está pasando en Texas. Puede ser niño, puede jugar, puede ir a la escuela sin tener mucha preocupación por estas leyes o porque alguien del gobierno lo pueda estar atacando a él o a nuestra familia", explicó a Univision. Y ella también se siente más segura, puede dormir en paz. "Estoy muy agradecida de que mi hijo no está en Texas, pero también me siento mal por las otras familias que no pueden salir".