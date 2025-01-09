Trump aguarda la sentencia del caso Stormy Daniels tras su revés en la Corte Suprema

Video Abogados de Trump buscan detener sentencia en NY a 12 días de su posesión presidencial

El presidente electo, Donald Trump, aguarda para este viernes la sentencia en el llamado caso Stormy Daniels, que lo convirtió en el primer expresidente criminal convicto, después del revés que sufrió el jueves en la Corte Suprema.

Y es que la Corte Suprema rechazó su pedido de frenar la lectura de la sentencia del caso de falsificación de registros empresariales de los pagos a la actriz porno por su silencio sobre un supuesto encuentro sexual, que el juez Juan Merchán programó para este viernes.

PUBLICIDAD

El alto tribunal se mostró dividido en su decisión de 5 votos a 4, y rechazó la solicitud del presidente electo con la sorprendente mayoría que formaron su presidente, John Roberts, la jueza conservadora, Amy Coney Barrett, y las tres liberales.

Estos cinco jueces determinaron que la sentencia de Merchán no sería una carga significativa para el republicano ya que el juez ha dicho que no impondrá pena de prisión, multas ni libertad condicional.

Resolvieron también que no hay razón para que el alto tribunal tome la “extraordinaria medida” de intervenir en un caso estatal en este momento. Los abogados de Trump no han demostrado que una audiencia virtual de una hora sea interrupción significativa, y una pausa probablemente significaría posponer el caso más allá de la inauguración del 20 de enero, creando un retraso de años en la sentencia, si es que llega a darse.

Además, los argumentos de Trump en contra del veredicto pueden manejarse como parte del proceso regular de apelaciones, señaló la mayoría.

Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh habrían aplazado la sentencia, según indica la orden.

Tras darse a conocer la decisión de la Corte Suprema, Trump dijo que respeta la orden y que seguirá adelante con una apelación que podría acabar de nuevo ante la Corte.

"Respeto la opinión del tribunal, creo que en realidad fue una opinión muy buena para nosotros porque ya vieron lo que dijeron, pero invitaron a la apelación y la apelación es sobre el tema más importante. Así que ya veremos cómo se resuelve", dijo en una cena con gobernadores republicanos en su club privado de Florida.

PUBLICIDAD

La mayoría conservadora del alto tribunal ha otorgado a Trump otras importantes victorias en el último año, garantizando que los estados no pudieran expulsarle de las urnas por el ataque de 2021 contra el Capitolio y dándole inmunidad judicial por algunos actos que realizó como presidente en un fallo que retrasó un caso de interferencia electoral contra él.

¿Qué buscaban los abogados de Trump pidiendo que se aplazara la sentencia?

El miércoles, los abogados de Trump apelaron al máximo tribunal del país, luego de que la Corte Suprema de Nueva York rechazó su solicitud de que se pospusiera la sentencia del juez Merchán y la condena de Trump en mayo por 34 cargos graves de falsificación de registros comerciales.

Los abogados de Trump pidieron una suspensión inmediata de la sentencia programada, argumentando diciendo que lo restringiría injustamente mientras se prepara para asumir la Presidencia.

Aunque el juez Merchán dijo que no impondrá penas de prisión, multas o libertad condicional, los abogados de Trump argumentaron que una condena por delito grave aún tendría efectos secundarios intolerables.

La sentencia debería retrasarse mientras apela la condena para "evitar una grave injusticia y daño a la institución de la Presidencia y las operaciones del gobierno federal", argumentaron los abogados.

También señalaron el fallo de la Corte Suprema que otorga a Trump y otros presidentes una amplia inmunidad frente a los procesos judiciales por sus acciones en el cargo, diciendo que apoya su argumento de que su condena en Nueva York debe ser revocada.

Las condenas de Trump surgieron de lo que los fiscales dijeron que fue un intento de e ncubrir un pago de $ 130,000 a la actriz porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones presidenciales de 2016.

PUBLICIDAD

Daniels afirma que tuvo un encuentro sexual con Trump en 2006, algo que él niega, mientras que los abogados del republicano calificaron el caso de motivado políticamente y dijeron que sentenciarlo ahora sería una “grave injusticia” que amenaza con interrumpir la transición presidencial mientras el republicano se prepara para regresar a la Casa Blanca.

Mira también: