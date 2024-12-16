Juez Merchán descarta que Trump tenga inmunidad presidencial en condena por el 'caso Stormy Daniels'

El juez Juan Merchán rechazó este lunes la petición de Donald Trump para que se desestimara su condena por falsificación de registros comerciales con base en la decisión de la Corte Suprema que otorgó al republicano cierta inmunidad frente a juicios criminales por actos oficiales realizados mientras estaba en la presidencia durante su primer mandato.

Merchán concluyó que la evidencia presentada en el caso no tenía que ver con las acciones oficiales de Trump como presidente, sino que estaba relacionada "únicamente con conducta no oficial".

Sin embargo, el futuro del caso sigue siendo incierto, dado que esta decisión de Merchán se centra únicamente en la cuestión de la inmunidad presidencial.

Así, los abogados de Trump han planteado otros argumentos para la desestimación de esta condena, como el hecho de que su cliente fuera el ganador de las elecciones de noviembre y será investido presidente el 20 de enero.

Los fiscales, por su parte, han dicho que debería haber algún tipo de adaptación del caso debido a su próxima presidencia, pero insisten en que la condena debe mantenerse.

En noviembre, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan se opuso a desestimar el caso de Trump basándose en su victoria electoral, pero los fiscales expresaron su disposición a retrasar la sentencia (que se pospuso de manera indefinida) hasta que finalice el próximo mandato de cuatro años del republicano.

El director de Comunicaciones de Trump, Steven Cheung, calificó este lunes la decisión de Merchán como una "violación directa de la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad y otra jurisprudencia de larga data".

"Este caso ilegal nunca debería haberse presentado, y la Constitución exige que se desestime de inmediato", aseguró en un comunicado.

¿Por qué descartó el juez Merchán la petición de Trump de desestimar su condena por inmunidad presidencial?

Un jurado en Nueva York condenó a Trump en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels durante los últimos días de la campaña presidencial del republicano en 2016 para silenciar sus afirmaciones de que habían tenido relaciones sexuales años antes, lo que él niega.

Un mes después del veredicto, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados por actos oficiales (acciones que hicieron en el curso de la gestión del país) y que los fiscales no pueden citar esas acciones para reforzar un caso centrado en una conducta puramente personal y no oficial.

En el fallo de este lunes, sin embargo, Merchán negó la mayor parte de las afirmaciones de Trump de que algunas de las pruebas de los fiscales se relacionaban con sus actos oficiales y, por lo tanto, implicaban protecciones de inmunidad.

Los abogados de Trump argumentaron que el jurado obtuvo algunas pruebas indebidas, como el formulario de declaración financiera presidencial de Trump, el testimonio de algunos asistentes de la Casa Blanca y publicaciones en redes sociales realizadas mientras estaba en el cargo.

Los fiscales no estuvieron de acuerdo y dijeron que dichas pruebas en cuestión eran solo "una pequeña parte" de su caso.

Los abogados de Trump ya habían dicho que planeaba presentar más documentación para formalizar su última solicitud para desestimar lo que llaman un caso “políticamente motivado y fatalmente defectuoso”.

El fiscal de Manhattan reconoció previamente en correspondencia con el tribunal que "estas son circunstancias sin precedentes" y pidió que se equilibren los intereses en competencia entre el veredicto del jurado y la elección de Trump.



