Corte Suprema analizará solicitud de Trump de negar ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados

La Corte Suprema mantuvo el jueves en suspenso las restricciones del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, pero acordó escuchar argumentos sobre el tema en mayo.

La orden ejecutiva de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que residen ilegalmente en Estados Unidos ha sido suspendida a nivel nacional por tres tribunales de distrito. Los tribunales de apelaciones se han negado a modificar estas sentencias.

PUBLICIDAD

El gobierno republicano había buscado limitar la vigencia de estas órdenes, pidiéndole a la Corte Suprema permitir que la política entrara en vigor en partes o la mayor parte del país mientras se resuelven las impugnaciones judiciales. Se espera que este sea el tema central de los argumentos ante el Tribunal Supremo.

Un derecho constitucional que el gobierno de Trump cuestiona

La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente en ciudadano estadounidense a cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluidos los hijos de madres que residen ilegalmente en el país. Este derecho fue consagrado poco después de la Guerra Civil en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

Trump y sus partidarios han argumentado que deberían existir estándares más estrictos para obtener la ciudadanía estadounidense, lo cual calificó como "un regalo invaluable y profundo" en la orden ejecutiva que firmó poco después de asumir la presidencia en enero.

El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de personas que no son ciudadanas no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos, una frase utilizada en la enmienda, y por lo tanto no tienen derecho a la ciudadanía. Los estados, inmigrantes y grupos de derechos que han demandado para bloquear la orden ejecutiva han acusado al gobierno de intentar desestabilizar la interpretación de la ciudadanía por nacimiento aceptada desde la adopción de la enmienda.