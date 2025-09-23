Cómo la Corte Suprema podría ampliar el poder de Trump sobre agencias independientes (y romper los límites vigentes desde hace casi un siglo)

El anuncio por parte de la Corte Suprema de que analizará la posibilidad de ampliar los poderes del presidente sobre las agencias independientes podría poner fin a los límites legales que desde hace casi un siglo protegen a los miembros de sus juntas directivas de destituciones arbitrarias a criterio quien esté en el poder.

En su sesión de este lunes, el alto tribunal pareció apuntar en este sentido al autorizar en una decisión de 6 a 3 que Trump lleve a cabo el despido de Rebecca Slaughter, la última miembro demócrata de la Comisión Federal de Comercio (FTC), mientras se resuelve su caso y pese a que un tribunal inferior la había restituido en su cargo.

Se trata del último despido de alto perfil que la corte ha permitido en los últimos meses, lo que indica que la mayoría conservadora podría estar cerca de revocar o, al menos limitar, una histórica decisión de la Corte Suprema de 1935 conocida como el “Ejecutor de Humphrey”.

Aquel fallo sentó precedente vigente hasta la actualidad para que los comisionados de las agencias independientes solo puedan ser despedidos por mala conducta o incumplimiento del deber. Se espera que sea en diciembre cuando la Corte Suprema escuche los argumentos para decidir o no su revocación.

El tribunal ha concluido previamente que el presidente probablemente tenga la facultad de destituir a los miembros de las juntas directivas a su voluntad, con algunas excepciones, ya que esas agencias ejercen el poder ejecutivo.

Sin embargo, también sugirieron que la Reserva Federal podría ser un caso diferente. Esta perspectiva se pondrá a prueba con el actual caso en disputa de la destituida gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

Las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon de la decisión que permitió el despido de Slaughter. Esto se produce después de decisiones similares que afectaron a otras tres agencias independientes.

“El Congreso, como todos coinciden, prohibió cada una de esas destituciones presidenciales”, escribió Kagan. “Sin embargo, la mayoría (de la corte), orden de suspensión tras orden de suspensión, ha entregado el control total de todas esas agencias al presidente”.

¿Qué dice el histórico fallo de la Corte Suprema que sentó precedente sobre la protección de líderes de agencias independientes?

En el caso de 1935, el tribunal falló a favor de un comisionado de la FTC despedido por el presidente Franklin D. Roosevelt mientras el mandatario trabajaba para implementar el New Deal.

Esa decisión marcó el comienzo de una era de poderosas agencias federales independientes encargadas de regular las relaciones laborales, la discriminación laboral y la radiodifusión pública, entre otros.

Sin embargo, ha irritado durante mucho tiempo a los teóricos legales conservadores que argumentan que dichas agencias deberían rendir cuentas al presidente.

El Departamento de Justicia argumenta que Trump puede despedir a miembros de la junta por cualquier motivo mientras trabaja para llevar a cabo su agenda.

"El presidente y el gobierno sufren un daño irreparable cuando los tribunales transfieren incluso una parte de ese poder ejecutivo a funcionarios fuera del control del presidente", escribió el procurador general D. John Sauer.

También argumentó que los jueces no tienen la facultad de reincorporar a las personas a sus antiguos cargos.

El juez Neil Gorsuch se pronunció de manera similar en febrero, al escribir que los empleados despedidos durante este mandato presidencial que ganan su caso en los tribunales podrían recibir salarios atrasados, pero no ser restituidos.

Sin embargo, los abogados de Slaughter afirman que si el presidente pudiera despedir a miembros de la junta confirmados por el Congreso, las decisiones regulatorias se basarían más en la política que en su experiencia.

"El Congreso otorgó a los reguladores independientes protecciones contra la destitución para preservar la integridad de nuestra economía", declararon sus abogados en un comunicado.

"Otorgar al poder ejecutivo un poder ilimitado sobre quiénes forman parte de estas juntas y comisiones tendría consecuencias devastadoras para nuestra economía que perjudicarían a los estadounidenses comunes", agregaron.

La Corte Suprema rechazó la solicitud de otros dos miembros de la junta directiva de agencias independientes que habían solicitado a los jueces que también escucharan sus casos si asumían el de Slaughter: Gwynne Wilcox, de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB); y Cathy Harris, de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito (MSPB). Estos casos continuarán su tramitación en tribunales inferiores.

La FTC es un organismo regulador que aplica las medidas de protección al consumidor y la legislación antimonopolio. La NLRB investiga las prácticas laborales desleales y supervisa las elecciones sindicales, mientras que la MSPB revisa las disputas de los trabajadores federales.

