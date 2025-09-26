Trump pide a la Corte Suprema decidir si es legal su plan para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento

Video Crece el número de mexicanos que tramitan doble nacionalidad de sus hijos ante tensiones migratorias

La administración Trump pidió este viernes a la Corte Suprema que tome una decisión sobre la validez de la orden ejecutiva del presidente que dio por terminado el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento, reportaron medios estadounidenses, entre ellos NBC y CNN.

Dos apelaciones, derivadas de casos en el estado de Washington y New Hampshire, posiblemente conduzcan a una decisión sobre la controvertida propuesta de Trump, que cambiaría una norma que ha prevalecido por más de un siglo consistente en reconocer como ciudadano a toda persona nacida en el territorio, independientemente del estatus legal de sus padres.

La 14 Enmienda de la Constitución establece que cualquier persona nacida en territorio de Estados Unidos se convierte en ciudadano, salvo los hijos de los diplomáticos. Ahora Trump propone excluir de ese derecho a hijos de indocumentados.

La administración Trump dijo a la Corte Suprema en una apelación que esa percepción es "errónea" y que la opinión se volvió "generalizada, con consecuencias destructivas".

"Las decisiones del tribunal inferior invalidaron una política de importancia primordial para el presidente y su administración de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza", afirmó el procurador general D. John Sauer, el principal abogado de apelaciones del gobierno, reseñó CNN.

"Esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas no cualificadas", argumentó la administración.

El tema ha desatado una batalla legal sobre la validez de la medida y la capacidad de cortes menores de bloquear políticas dictadas por el presidente, con decisiones en tribunales federales y de apelaciones.

En julio una corte federal de apelaciones dictaminó que la orden ejecutiva de Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento es "inconstitucional", confirmando así la decisión de un tribunal inferior que bloqueó su aplicación en todo el país.

“El tribunal de distrito concluyó que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo”, se lee en el fallo de un panel dividido por 2-1 del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU.

El caso se ampara en una de las excepciones admitidas por la Corte Suprema, dijo una Corte de Apelaciones

En junio, la Corte Suprema restringió la facultad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes que afectan a todo el país, conocidas como medidas cautelares de alcance nacional.

Sin embargo, la mayoría del Noveno Circuito determinó en julio pasado que el caso se amparaba en una de las excepciones que dejaron abiertas los jueces.

El caso fue presentado por un grupo de estados que argumentaron la necesidad de una orden de alcance nacional para evitar los problemas que se causarían si la ciudadanía por nacimiento solo fuera legal en la mitad del país.

“Concluimos que el tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una medida cautelar de alcance universal para brindar a los estados un alivio completo”, escribieron los jueces Michael Hawkins y Ronald Gould, ambos nombrados por el presidente Bill Clinton.

El juez Patrick Bumatay, designado por Trump, discrepó. Concluyó que los estados carecen de derecho legal o legitimidad para demandar.

¿Qué significa la ciudadanía por nacimiento?

La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción estadounidense, son ciudadanas.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que la frase "sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos" en la enmienda significa que la ciudadanía no se otorga automáticamente a los niños basándose únicamente en su lugar de nacimiento.

Los estados demandantes —Washington, Arizona, Illinois y Oregón— argumentan que esto no corresponde con el lenguaje sencillo de la Cláusula de Ciudadanía, y que tampoco tiene en cuenta un caso emblemático de ciudadanía por nacimiento de 1898, en el que la Corte Suprema determinó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano por haber nacido en suelo estadounidense.

La orden ejecutiva de Trump afirma que un niño nacido en EEUU no es ciudadano si la madre no tiene estatus migratorio legal o si se encuentra en el país legalmente pero de manera temporal, y si el padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.

Se han presentado al menos nueve demandas en todo EEUU impugnando esta orden.

