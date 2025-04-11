Confianza del consumidor se desploma por cuarto mes consecutivo: su peor nivel desde la pandemia

Video “Es un auténtico imbécil”: el origen del pleito entre Elon Musk y el asesor de Trump, Peter Navarro

La confianza del consumidor estadounidense disminuyó un 11% desde la última medición realizada en marzo, marcando el cuarto mes consecutivo en que estos han incrementado su pesimismo respecto a sus expectativas económicas, de acuerdo a los resultados de una encuesta mensual de la Universidad de Michigan publicados el viernes.

Al igual que la del mes anterior, la disminución de la confianza del consumidor estadounidense fue “generalizada y unánime en cuanto a edad, ingresos, educación, región geográfica y afiliación política”, según dijo en un comunicado la directora de encuestas de consumidores de la institución educativa, Joanne Hsu.

Baja la confianza del consumidor estadounidense mientras sube su temor a la inflación

La encuesta fue conducida entre el 25 de marzo y el 8 de abril, cerrándose justo antes de la pausa del 9 de abril en la implementación de los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones de decenas de países, y mostró el nivel de confianza más bajo desde junio de 2022, el segundo más bajo en la historia de la encuesta, que se remonta a 1952.

“La confianza ha caído en más del 30% desde diciembre de 2024, en medio de la creciente preocupación por la evolución de la guerra comercial, que ha fluctuado a lo largo del año”, dijo Hsu en el comunicado.

La encuesta mostró que la caída en el nivel de confianza del consumidor se correspondió a un aumento en su preocupación por la inflación.

“La expectativa de inflación de los encuestados para el próximo año se disparó al 6.7%, el nivel más alto desde noviembre de 1981, frente al 5% de marzo. En el horizonte de cinco años, la expectativa ascendió al 4.4%, un aumento de 0.3 puntos porcentuales desde marzo y el nivel más alto desde junio de 1991”, explicó Hsu.

Hsu explica que el aumento en la expectativa de inflación de este mes se observó en las tres afiliaciones políticas: “Las expectativas de inflación a largo plazo subieron del 4.1% en marzo al 4.4% en abril, lo que refleja un aumento particularmente pronunciado entre los independientes”, dijo.

Las otras preocupaciones del consumidor estadounidense

La inflación no fue la única preocupación de los estadounidenses, según la encuesta.

Las expectativas sobre las condiciones empresariales, las finanzas personales y los ingresos también mostraron un deterioro en la encuesta, al igual que lo hizo el temor al aumento del desempleo.

La proporción de consumidores que espera un aumento del desempleo en el próximo año aumentó por quinto mes consecutivo y es ahora más del doble que la cifra de noviembre de 2024 cuando se celebraron las más recientes elecciones presidenciales, constituyendo la más alta desde 2009.

“Esta falta de confianza en el mercado laboral contrasta marcadamente con los últimos años, cuando el gasto robusto se vio respaldado principalmente por la fortaleza de los mercados laborales y los ingresos”, señaló Hsu.

