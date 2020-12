Trump satisface un deseo personal antes de terminar su mandato: cambia regulaciones sobre la cantidad de agua de las duchas

"Tenemos una situación en la que estamos mirando con mucha atención los lavabos y las duchas y otros elementos de los baños donde se abre el grifo, y en áreas donde hay enormes cantidades de agua que se precipitan hacia el mar porque no se pueden abarcar y no tienen agua", dijo el mandatario hace un año en un encuentro sobre desregulación con líderes de pequeñas empresas. "Abres el grifo y no obtienes agua. Te das una ducha y el agua sale goteando. Simplemente goteando, goteando muy silenciosamente", agregó Trump entonces.