Lo que debes saber sobre la subida de los aranceles al acero y el aluminio: qué productos se encarecerán, cuál es el impacto

Video Estos son algunos productos que subirán de precio por los aranceles de Trump al acero y aluminio

Los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio extranjeros se duplicaron desde este miércoles, en una nueva escalada comercial impulsada por Donald Trump, que insiste en que estas medidas ayudarán a reactivar la industria metalúrgica del país.

La Casa Blanca justificó la subida de esos aranceles del 25% al 50% a partir de la medianoche (hora del Este) como una respuesta a prácticas comerciales que presuntamente amenazan la seguridad nacional. Sin embargo, los economistas advierten que esta medida perjudicaría a las empresas, desde las fabricantes de automóviles hasta constructoras de viviendas, y es muy probable que aumente los precios para el consumidor.

PUBLICIDAD

El acero y el aluminio de fabricación extranjera se utilizan para productos básicos del hogar como latas de sopa hasta artículos de alto valor como refrigeradores y automóviles.

Estas son algunas respuestas sobre esta subida de los aranceles de Trump al acero y el aluminio extranjeros:

¿Cuál es el nuevo arancel sobre el acero y el aluminio importado?

Desde el 12 de marzo, las importaciones de acero y aluminio estaban gravadas con un 25 %, luego de que Trump eliminara ciertas exenciones y aumentara los aranceles establecidos originalmente en 2018.

A partir de ahora ese impuesto se duplica a un 50%, según se anunció en una proclama emitida el martes. La excepción son los productos procedentes de Reino Unido, que seguirán con el arancel del 25 %, gracias a un reciente acuerdo comercial.

¿Por qué Trump está subiendo estos aranceles?

Trump asegura que busca proteger la industria nacional. Así lo expresó el viernes pasado durante una visita a trabajadores del acero en Pensilvania, donde además habló de los planes de alianza entre US Steel y la japonesa Nippon Steel.

En su discurso en la planta Mon Valley Works–Irvin, ubicada en las afueras de Pittsburgh, afirmó que el aumento servirá para “reforzar aún más la industria del acero estadounidense”. Poco después, anunció que lo mismo ocurriría con el aluminio.



En su proclama del martes, Trump señaló que estos aranceles más altos ayudarán a garantizar que el acero y el aluminio importados “no representen una amenaza para la seguridad nacional”.

PUBLICIDAD

Según sus palabras: “El aumento de los aranceles permitirá contrarrestar de manera más eficaz a los países que siguen inundando el mercado estadounidense con excedentes de acero y aluminio a bajo precio”.

¿Cómo ha reaccionado la industria?

Aunque algunos analistas reconocen que los aranceles de la era Trump ayudaron a fortalecer la producción nacional, muchos otros advierten que aumentos drásticos pueden dificultar la adaptación de las industrias afectadas.

Desde el sindicato United Steelworkers, su presidente David McCall destacó que, si bien los aranceles pueden ser útiles cuando se aplican de forma estratégica, no bastan por sí solos. “También debemos avanzar en una reforma más amplia del sistema de comercio global, en coordinación con aliados de confianza como Canadá”, afirmó.

Por su parte, Matt Meenan, vicepresidente de asuntos externos de la Asociación del Aluminio, señaló que agradecen el interés de Trump por fortalecer el sector, pero advirtió: “Los aranceles por sí solos no harán crecer la producción nacional de aluminio primario”.

“Necesitamos políticas comerciales y arancelarias más estables y predecibles para poder planificar las inversiones”, agregó.

¿Qué productos podrían verse afectados?

Ya hay sectores que han sentido el impacto de los aranceles anteriores, pero este nuevo incremento podría hacer subir aún más los precios.

El acero y el aluminio se utilizan en electrodomésticos, dispositivos electrónicos, automóviles, envases y materiales de construcción. Incluso si no se compra un coche nuevo, las reparaciones podrían encarecerse por el uso de piezas fabricadas con metales importados.



En el supermercado, estos materiales están presentes en los envases de conservas, sopas, frutos secos y más. Si suben los costes de estos metales, también lo harán los precios de muchos productos alimentarios.

PUBLICIDAD

La construcción y el transporte también sentirán los efectos, ya que gran parte de los materiales básicos llevan acero o aluminio. Incluso los productos que no están directamente hechos con estos metales podrían encarecerse, ya sea por el estante en el que se colocan o el camión que los transporta.

Además, si la competencia extranjera queda fuera del mercado por los altos aranceles, los productores estadounidenses podrían aprovechar para subir también sus precios.

El acero, por ejemplo, ya ha aumentado un 16 % desde que Trump asumió la presidencia en enero. En marzo de 2025, una tonelada de acero costaba 984 dólares en EEUU, muy por encima de los 690 dólares en Europa o los 392 en China.

¿Habrá excepciones a la subida de aranceles de Trump?

Casi todas las importaciones estarán sujetas al nuevo arancel del 50 %, con una excepción importante: Reino Unido.

Como parte del principio de acuerdo bilateral firmado el 8 de mayo, EEUU se comprometió a reducir los aranceles sobre el acero y el aluminio británico al 0 %. Aunque esa exención aún no ha entrado en vigor, Trump indicó en su proclama que era “necesario y apropiado” aplicarla. Por ahora, Reino Unido mantendrá su arancel del 25 %, aunque esa tasa podría revisarse a partir del 9 de julio si se determina que el país no está cumpliendo con lo pactado.

Los nuevos aranceles podrían provocar represalias. La Unión Europea, por ejemplo, ya había anunciado contramedidas cuando Trump impuso aumentos anteriores, aunque decidió posponerlas hasta el 14 de julio para dar margen a las negociaciones. Aun así, la UE advirtió que tiene preparadas nuevas medidas si el acuerdo con Washington fracasa.

PUBLICIDAD

Mira también: