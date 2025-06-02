El alza de los aranceles al acero dificultará que bajen los precios en los supermercados como prometió Trump

Video Aranceles de Trump elevan el costo de los seguros: consumidores reportan aumentos de hasta 50%

El aumento de los aranceles que el presidente Donald Trump impuso al acero y el aluminio que provienen del extranjero podría afectar a los estadounidenses en un lugar inesperado: los pasillos de los supermercados.

El anuncio hecho el viernes de un asombroso gravamen del 50% a esas importaciones generó temor de que las compras, desde automóviles hasta lavadoras y casas, pudieran experimentar importantes aumentos de precios.

Sin embargo, esos metales también están presentes en el embalaje por lo que probablemente tendrán un gran impacto en una amplia gama de productos de consumo, desde sopas hasta frutos secos.

“El aumento de los precios de los comestibles sería parte de los efectos en cadena”, afirmó a AP Usha Haley, experta en comercio y catedrática de la Universidad Estatal de Wichita.

Haley agregó que los aranceles podrían aumentar los costos en diversas industrias y tensar aún más las relaciones con los aliados de Estados Unidos “sin contribuir a un resurgimiento a largo plazo de la fabricación en Estados Unidos”.

El regreso de Trump a la Casa Blanca ha venido acompañado de una avalancha sin precedentes de amenazas de aranceles, gravámenes añadidos, a menudo, retirados, en un vertiginoso frenesí difícil de seguir.

El mandatario insistió en que el reciente aumento de aranceles era necesario para “asegurar aún más la industria del acero en Estados Unidos”.

Sin embargo, esa promesa podría ir en contra de su compromiso de reducir los costos de los alimentos.

Estos son algunos comestibles que se verán afectados por los aranceles al aluminio

Trump ha dicho que el aumento de los precios de los comestibles fue una de las principales razones por las que los votantes se inclinaron a su favor.

Sin embargo, un vistazo a un supermercado deja claro cuántos productos podrían verse afectados por los nuevos impuestos al acero y el aluminio, desde la cerveza y los refrescos hasta la comida para perros y las latas de frijoles, frutas, puré de tomate y más.

“Esto juega a favor de China y otros productores extranjeros de alimentos enlatados, que están más que felices de perjudicar a los agricultores y productores de alimentos estadounidenses”, afirmó a AP Robert Budway, presidente del Instituto de Fabricantes de Latas.

“Duplicar el arancel al acero aumentará aún más el costo de los productos enlatados en el supermercado”.

Budway dice que la producción de los fabricantes nacionales de acero laminado en hojalata, cuyos productos se utilizan en la fabricación de latas, ha disminuido drásticamente en los últimos años, lo que hace que los fabricantes dependan de materiales importados. Cuando esos precios suben, dice, “el costo recae sobre millones de familias estadounidenses”.

¿Cómo se preparan las empresas de alimentos ante este aumento a los aranceles?

Las empresas alimentarias ya evaluaban con cautela los aranceles del gobierno de Trump antes del reciente aumento, que entraría en vigor el miércoles, en palabras del presidente.

La empresa Campbell Co., cuyas latas de sopa son un elemento básico para millones de estadounidenses, señaló que ya trabaja para mitigar el impacto de los gravámenes, pero podría verse obligada a aumentar sus precios.

ConAgra Brands, que vende de todo, desde latas de crema batida hasta aerosoles de cocina como Pam en los estantes de los supermercados, también ha señalado el impacto que tienen los impuestos a la importación de acero y aluminio.

“No podemos obtener todos nuestros materiales de Estados Unidos porque no hay suministro”, señaló David Marberger, director financiero de ConAgra, en una reciente conferencia de Goldman Sachs sobre productos básicos globales.

Más allá de los productos obvios, como los alimentos enlatados como el atún, el caldo de pollo y la salsa de arándanos, los economistas advierten sobre el efecto indirecto que los aranceles pueden tener en diversos artículos. Si el costo de construir una tienda o comprar un camión para transportar alimentos aumenta, los precios de los productos también podrían hacerlo.

La mayoría de los estadounidenses nunca comprará un tractor, pero Babak Hafezi, quien dirige una firma de consultoría global y es maestro de negocios internacionales en la Universidad Americana, dice que el aumento de precio de un artículo de alto costo que es vital para la producción de alimentos se trasladará a todo tipo de artículos.

“Si un tractor John Deere cuesta un 25% más, los consumidores pagan el precio”, afirmó a AP Hafezi. “Esto se filtra en la economía e impacta en todos sus aspectos. Parte de la filtración es inmediata y otra tarda más en manifestarse. Pero sí, los precios aumentarán y las opciones disminuirán”.

Siderúrgicas tiene confianza moderada en la estrategia de Trump y sus aranceles a ciertos metales

Trump se presentó ante una multitud de trabajadores siderúrgicos que lo aclamaban para presentar los nuevos aranceles en un mitin en las afueras de Pittsburgh.

En un comunicado, David McCall, presidente del sindicato United Steelworkers International, calificó los gravámenes como “una herramienta valiosa para equilibrar la balanza”, pero “se necesitan reformas más amplias de nuestro sistema comercial global”.

Puede ser más difícil medir el peso de los aranceles en, digamos, una lata de garbanzos frente a un automóvil nuevo, pero los consumidores probablemente verán un aumento de costos indirectos derivados de los gravámenes, dice a AP Andreas Waldkirch, catedrático de economía que imparte una clase sobre comercio internacional en el Colegio Colby.

“Cualquiera que esté directamente vinculado con la industria del acero se beneficiará. Ello simplemente tendrá un costo muy alto”, afirma Waldkirch.

“Puede que consigas algunos empleos más en la industria del acero, pero todos estos costos indirectos significan que luego destruyes empleos en otros lugares. Si sumaras todo eso, obtendrías una pérdida negativa bastante grande”.

