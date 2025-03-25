Cambiar Ciudad
Donald Trump

El cuadro de Trump que quitarán del Congreso de Colorado porque el presidente se quejó de cómo lo pintaron

La artista dijo a The Denver Post antes de que el mandatario se enfocara en su retrato en el Capitolio de Colorado, que sus obras eran "apolíticas".

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video El mensaje detrás del nuevo retrato oficial de Donald Trump: análisis en Línea de Fuego

Un retrato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encuentra en el Capitolio de Colorado, será retirado después de que el mandatario se quejara de que había sido "deliberadamente distorsionado".

Legisladores estatales demócratas dijeron en un comunicado que la pintura al óleo sería retirada a petición de los líderes republicanos en la Legislatura.

PUBLICIDAD

"Si el Partido Republicano quiere gastar tiempo y dinero en qué retrato de Trump cuelga en el Capitolio, entonces eso es cosa suya", expresaron los demócratas.

El retrato fue pintado por la artista Sarah Boardman durante el primer mandato de Trump y se develó en 2019. Los republicanos de Colorado recaudaron más de 10.000 dólares a través de una cuenta de la plataforma digital GoFundMe para encargar la pintura al óleo.

ARCHIVO - Un retrato del presidente de EEUU, Donald Trump, cuelga en el Capitolio de Colorado después de una ceremonia de develación el 1 de agosto de 2019 en Denver. (AP Foto/Thomas Peipert, Archivo)
ARCHIVO - Un retrato del presidente de EEUU, Donald Trump, cuelga en el Capitolio de Colorado después de una ceremonia de develación el 1 de agosto de 2019 en Denver. (AP Foto/Thomas Peipert, Archivo)
Imagen Thomas Peipert/AP

Más sobre Donald Trump

El caos que un cierre parcial del gobierno puede causar en los aeropuertos
6 mins

El caos que un cierre parcial del gobierno puede causar en los aeropuertos

Política
"Ataque generalizado a la libertad de expresión”: exrelator de la ONU dice que EEUU vive la peor amenaza a la Primera Enmienda
13 mins

"Ataque generalizado a la libertad de expresión”: exrelator de la ONU dice que EEUU vive la peor amenaza a la Primera Enmienda

Política
Trump pide a la Corte Suprema decidir si es legal su plan para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento
4 mins

Trump pide a la Corte Suprema decidir si es legal su plan para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento

Política
Musk, Bannon, Thiel y el príncipe Andrés entre los nombres de nuevos documentos del caso Epstein, divulgados por el Congreso
4 mins

Musk, Bannon, Thiel y el príncipe Andrés entre los nombres de nuevos documentos del caso Epstein, divulgados por el Congreso

Política
Jimmy Kimmel defiende la libertad de expresión mientras Trump critica su regreso y sugiere que va a demandar a ABC
5 mins

Jimmy Kimmel defiende la libertad de expresión mientras Trump critica su regreso y sugiere que va a demandar a ABC

Política
A días de fecha límite, Trump cancela una reunión con los demócratas para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno
4 mins

A días de fecha límite, Trump cancela una reunión con los demócratas para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno

Política
Jimmy Kimmel regresa al aire tras polémica suspensión, pero más de 60 canales no lo transmitirán
4 mins

Jimmy Kimmel regresa al aire tras polémica suspensión, pero más de 60 canales no lo transmitirán

Política
Trump se reunirá con los líderes demócratas en el Congreso ante el riesgo de un cierre parcial del gobierno
2 mins

Trump se reunirá con los líderes demócratas en el Congreso ante el riesgo de un cierre parcial del gobierno

Política
Los planes de Paramount de adquirir la empresa dueña de CNN y sus implicaciones
5 mins

Los planes de Paramount de adquirir la empresa dueña de CNN y sus implicaciones

Política
Despiden a Kirk como una fuerza del movimiento conservador en un funeral que mezcló política y religión
6 mins

Despiden a Kirk como una fuerza del movimiento conservador en un funeral que mezcló política y religión

Política

El domingo por la noche, Trump dijo en su plataforma Truth Social que preferiría no tener ninguna imagen en lugar de la que cuelga en el Capitolio de Colorado. En cambio, el republicano elogió un retrato cercano del expresidente Barack Obama, también obra de Boardman, diciendo que "se ve maravilloso".

“Nadie quiere una mala imagen o una mala pintura de sí mismo, pero la que está en Colorado, en el Capitolio estatal, que colocó el gobernador, a un costado de los demás presidentes, fue distorsionada intencionalmente a un nivel que ni siquiera yo, quizás, he visto antes”, escribió Trump.

Los retratos no son competencia de la oficina del gobernador de Colorado, sino del Comité Asesor del Edificio de Colorado.

Artista dice que sus obras son "apolíticas" tras reclamos de Trump

Antes de las críticas de Trump al retrato, Boardman dijo a The Denver Post que era importante que sus representaciones de Obama y Trump parecieran “apolíticas”.

Los comentarios de Trump habían provocado un flujo constante de visitantes que se fotografiaban junto a la pintura, hasta que se anunció que sería retirada.

PUBLICIDAD

Aaron Howe, un turista de Wyoming, se paró frente al retrato de Trump, buscó fotografías del presidente en su teléfono y luego volteó nuevamente a ver el retrato.

“Honestamente, se ve un poco regordete”, dijo Howe sobre el retrato, pero “ mejor de lo que yo lo hubiera podido hacer”.

“No sé nada sobre la artista”, subrayó Howe, quien votó por Trump. “Podría interpretarse de cualquier forma”.

Kaylee Williamson, una joven de 18 años originaria de Arkansas y simpatizante de Trump, se tomó una fotografía junto al retrato.

“Creo que se parece a él. Creo que está bien", indicó.

Mira también:

Video Te mostramos cómo han envejecido algunos presidentes de EEUU durante su mandato
Relacionados:
Donald TrumpEstados Unidos de AméricaPartido RepublicanoEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD