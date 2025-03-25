El cuadro de Trump que quitarán del Congreso de Colorado porque el presidente se quejó de cómo lo pintaron

Video El mensaje detrás del nuevo retrato oficial de Donald Trump: análisis en Línea de Fuego

Un retrato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encuentra en el Capitolio de Colorado, será retirado después de que el mandatario se quejara de que había sido "deliberadamente distorsionado".

Legisladores estatales demócratas dijeron en un comunicado que la pintura al óleo sería retirada a petición de los líderes republicanos en la Legislatura.

"Si el Partido Republicano quiere gastar tiempo y dinero en qué retrato de Trump cuelga en el Capitolio, entonces eso es cosa suya", expresaron los demócratas.

El retrato fue pintado por la artista Sarah Boardman durante el primer mandato de Trump y se develó en 2019. Los republicanos de Colorado recaudaron más de 10.000 dólares a través de una cuenta de la plataforma digital GoFundMe para encargar la pintura al óleo.

ARCHIVO - Un retrato del presidente de EEUU, Donald Trump, cuelga en el Capitolio de Colorado después de una ceremonia de develación el 1 de agosto de 2019 en Denver. (AP Foto/Thomas Peipert, Archivo) Imagen Thomas Peipert/AP

El domingo por la noche, Trump dijo en su plataforma Truth Social que preferiría no tener ninguna imagen en lugar de la que cuelga en el Capitolio de Colorado. En cambio, el republicano elogió un retrato cercano del expresidente Barack Obama, también obra de Boardman, diciendo que "se ve maravilloso".

“Nadie quiere una mala imagen o una mala pintura de sí mismo, pero la que está en Colorado, en el Capitolio estatal, que colocó el gobernador, a un costado de los demás presidentes, fue distorsionada intencionalmente a un nivel que ni siquiera yo, quizás, he visto antes”, escribió Trump.

Los retratos no son competencia de la oficina del gobernador de Colorado, sino del Comité Asesor del Edificio de Colorado.

Artista dice que sus obras son "apolíticas" tras reclamos de Trump

Antes de las críticas de Trump al retrato, Boardman dijo a The Denver Post que era importante que sus representaciones de Obama y Trump parecieran “apolíticas”.

Los comentarios de Trump habían provocado un flujo constante de visitantes que se fotografiaban junto a la pintura, hasta que se anunció que sería retirada.

Aaron Howe, un turista de Wyoming, se paró frente al retrato de Trump, buscó fotografías del presidente en su teléfono y luego volteó nuevamente a ver el retrato.

“Honestamente, se ve un poco regordete”, dijo Howe sobre el retrato, pero “ mejor de lo que yo lo hubiera podido hacer”.

“No sé nada sobre la artista”, subrayó Howe, quien votó por Trump. “Podría interpretarse de cualquier forma”.

Kaylee Williamson, una joven de 18 años originaria de Arkansas y simpatizante de Trump, se tomó una fotografía junto al retrato.

“Creo que se parece a él. Creo que está bien", indicó.

