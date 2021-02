Cheney vs. McCarthy: la anunciada reaparición de Trump muestra las grietas entre los republicanos

McCarthy considera que el exmandatario “debe” estar presente en el mayor encuentro anual de conservadores, que en esta ocasión se realizará en Orlando, Florida, mientras que Cheney considera que no, porque no cree que “debería jugar ningún papel” en el Partido Republicano.

Cheney versus Trump

Romney, senador republicano por Utah y excandidato presidencial en 2012, dijo al columnista Andrew Ross Sorkin del diario The New York Times durante el evento DealBook DC Policy Project , que si Trump decide postularse en 2024 está seguro de que ganará la nominación de su partido.

Sin embargo, el senador dejó una cosa clara: él no votaría por Trump. "No volvería a votar por el presidente Trump. No he votado por él en el pasado. Estaría apoyando a alguien de la pequeña ala del Partido Republicano que represento", confesó.