Un viejo aliado de los republicanos desmonta la tesis de que Trump no puede ser juzgado en el Senado

En un artículo de opinión publicado en el sitio web de The Wall Street Journal , el abogado Charles J Cooper, que está estrechamente aliado con los principales republicanos en el Congreso, descartó como ilógica la afirmación de que es inconstitucional celebrar un juicio político para un exmandatario.

No está claro si la opinión de Cooper influirá en la posición de los republicanos durante el juicio del Senado. Al menos 17 republicanos tendrían que unirse a los 50 demócratas para alcanzar el umbral de dos tercios necesario para condenar a Trump, algo que parece sumamente improbable.

Más recientemente, representó al ex fiscal general Jeff Sessions por su presunto papel en la investigación de Rusia. También representó al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton durante el primer juicio político de Trump.

El dilema constitucional

Los republicanos se han unido detrás del argumento legal sobre la constitucionalidad como razón fundamental para oponerse a su juicio. Su teoría es que debido a que la sanción de la Constitución por una condena por juicio político es la destitución del cargo, nunca se tuvo la intención de aplicarla a un ex presidente, que ya no está en el cargo.

Muchos académicos legales no están de acuerdo, y el Senado ha celebrado previamente un juicio político de un exfuncionario, aunque nunca de un ex presidente. Pero 45 senadores republicanos, incluido Mitch McConnell de Kentucky, el líder de la minoría, votaron el mes pasado para desestimar el juicio por inconstitucional por esos motivos.

"La disposición va en contra de su interpretación", escribió. Sostuvo que debido a que la Constitución permite al Senado prohibir a los funcionarios condenados por delitos impugnables que vuelvan a ocupar cargos públicos en el futuro, "desafía la lógica sugerir que el Senado tiene prohibido juzgar y condenar a ex funcionarios".

El caso contra Trump

En condiciones normales, como durante el primer juicio político de Trump en enero de 2020, no existía semejante debate porque se trataba del presidente en ejercicio. La condena, si hubiera llegado, habría sido su destitución.

Pero Trump ahora es expresidente, un ciudadano particular sin responsabilidades bajo la ley más allá de las de cualquier otro ciudadano.

¿Es constitucional o no que el Senado vaya a empezar el juicio político a Trump, casi un mes después de que dejara la presidencia?

La respuesta es contundente, pero no única. Sí, sí puede, y no, no puede, todo depende de cómo lea el texto quien esté respondiendo.