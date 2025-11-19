Quién es Clay Higgins, el único representante de la Cámara que votó contra la publicación de los archivos de Epstein

Tanto demócratas como republicanos planeaban realizar una votación unánime en la Cámara de Representantes este martes para aprobar el proyecto de ley que obligará al gobierno a la divulgación de los expedientes del caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Pero al final, un único legislador se opuso a la medida: el representante republicano Clay Higgins.

Higgins, quien cumple su quinto mandato representando a un distrito congresional en el suroeste de Louisiana, explicó en una extensa declaración que desde el principio se opuso firmemente a este proyecto de ley.



Planteó algunas de las mismas objeciones que el presidente de la Cámara, Mike Johnson (también republicano de Louisiana), pero incluso Johnson acabó votando a favor. "Ninguno de nosotros quiere que conste en acta que se nos acuse de no estar a favor de la máxima transparencia", argumentó Johnson.

Pero para Higgins, un ferviente partidario de Trump y miembro del ultraconservador Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, eso no representaba ningún problema.

Se negó a ceder ante la creciente presión, tanto dentro de la base republicana como por parte de las víctimas de los abusos de Epstein, para aprobar el proyecto de ley. Incluso pese a que tanto el presidente Donald Trump como Johnson cedieron en su oposición.

Higgins afirmó que su preocupación con el proyecto de ley radicaba en que “revela y perjudica a miles de personas inocentes: testigos, personas que proporcionaron coartadas, familiares, etc.”.

“Si se promulga en su forma actual, este tipo de divulgación masiva de archivos de investigación criminal, publicados por una prensa sensacionalista, sin duda perjudicará a personas inocentes”, añadió.

Higgins sugirió que estaría dispuesto a votar a favor del proyecto de ley si el Senado lo enmendaba para proteger la privacidad de aquellos “que son mencionados, pero no están implicados penalmente”.

Sin embargo, apenas unas horas después, el Senado aprobó el proyecto de ley por unanimidad, convirtiendo a Higgins en el único legislador del Congreso que se había manifestado públicamente en contra de la legislación.

El controvertido historial del representante republicano Higgins

No obstante, Higgins tampoco es ajeno a la controversia.

Como sheriff adjunto de la Oficina de la Parroquia de St. Landry en Louisiana, enfrentó varias acusaciones de mala conducta.

Después se hizo famoso por sus videos conocidos como Crime Stoppers (lo que le valió el apodo de "John Wayne Cajún" en los medios) antes de convertirse en representante de Estados Unidos en 2017.

En 2020, Facebook eliminó una publicación del congresista en la que prometía usar la fuerza contra manifestantes armados, por violar las políticas de la compañía sobre violencia e incitación.

En el Congreso, preside el subcomité del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que solicitó al Departamento de Justicia los archivos del caso Epstein.

Pero incluso cuando los demócratas del subcomité convencieron a varios republicanos de votar a favor de la citación, Higgins fue uno de los pocos que se opusieron. También presionó para que el subcomité citara al expresidente Bill Clinton.

"Nunca había manejado una citación como esta. Es algo fascinante", declaró Higgins en aquel momento.

Este martes, destacó la labor del comité de supervisión en la investigación sobre la gestión del gobierno en el caso Epstein, y afirmó que se estaba llevando a cabo “de manera que se brinden todas las debidas protecciones a los estadounidenses inocentes”.

El año pasado, Higgins también enfrentó un intento de censura por parte de los demócratas debido a comentarios racistas que había hecho sobre los inmigrantes haitianos, tras las declaraciones de Trump sobre la comunidad del país caribeño en Springfield, Ohio.

En una publicación en redes sociales, Higgins calificó a los haitianos de "salvajes". "Comen mascotas, practican vudú, son el país más repugnante del hemisferio occidental, pertenecen a sectas y son pandilleros de pacotilla”.

Sin embargo, después de que ser confrontado por miembros del Caucus Negro del Congreso, un grupo de legisladores demócratas, Higgins la eliminó y se retractó parcialmente de sus comentarios, afirmando que iban dirigidos a miembros de pandillas.

En ese momento, Johnson defendió a Higgins, describiéndolo como “una persona muy franca y directa”.

“También es un hombre de principios”, aseguró el presidente de la Cámara de Representantes.

