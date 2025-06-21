Cambiar Ciudad
Inmigración

Mahmoud Khalil promete seguir "alzando la voz por Palestina”, al regresar con su familia en Nueva York

El joven exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia se convirtió en un símbolo de la represión del gobierno de Trump a quienes manifiestan apoyo por las causas de Palestina en medio de la feroz ofensiva israelí en Gaza.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video El momento en que el estudiante y activista Mahmoud Khalil es liberado de un centro de detención de ICE

Mahmoud Khalil, el activista pro-Palestina que estuvo detenido durante más de tres meses empujó el cochecito de su hijo pequeño con una mano y levantó el puño con la otra mientras sus partidarios lo recibían en su casa el sábado.

Khalil, de origen palestino, saludó a sus amigos y habló brevemente con la prensa el sábado en el Aeropuerto Internacional Newark de Nueva Jersey, un día después de salir de un centro federal de inmigración en Luisiana.

PUBLICIDAD

El exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia y símbolo de la represión del presidente Donald Trump contra las protestas en el campus, prometió seguir protestando contra la guerra de Israel en Gaza.

“El gobierno de Estados Unidos está financiando este genocidio, y la Universidad de Columbia está invirtiendo en él”, dijo. “Por eso seguiré protestando con todos ustedes. No solo si me amenazan con detenerme. Incluso si me mataran, seguiría alzando la voz por Palestina”.

“No eres ilegal”, dice activista en mensaje dirigido a inmigrantes perseguidos

Más sobre Inmigración

La ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración legal en EEUU
7 mins

La ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración legal en EEUU

Inmigración
Hondureña fue deportada a pesar de tener permiso de trabajo: meses después se reúne con sus hijos
1:52

Hondureña fue deportada a pesar de tener permiso de trabajo: meses después se reúne con sus hijos

Inmigración
Cámara policial contradice versión que dio el gobierno en el caso del inmigrante baleado mortalmente por ICE en Chicago
4 mins

Cámara policial contradice versión que dio el gobierno en el caso del inmigrante baleado mortalmente por ICE en Chicago

Inmigración
La "pesadilla" de los deportados del gobierno de Trump sin antecedentes criminales
13 mins

La "pesadilla" de los deportados del gobierno de Trump sin antecedentes criminales

Inmigración
Trump ordena imponer cuota anual de $100,000 para solicitudes de visa H-1B
5 mins

Trump ordena imponer cuota anual de $100,000 para solicitudes de visa H-1B

Inmigración
Agentes de ICE rompen el vidrio del auto en el que viajaba un hispano en su camino al trabajo
1:19

Agentes de ICE rompen el vidrio del auto en el que viajaba un hispano en su camino al trabajo

Inmigración
“Unbearable”: How ICE Is Locking More Immigrants in Solitary Under Trump
1 mins

“Unbearable”: How ICE Is Locking More Immigrants in Solitary Under Trump

Inmigración
“Desesperante”: con Trump, ICE encierra a más inmigrantes en celdas en solitario
1 mins

“Desesperante”: con Trump, ICE encierra a más inmigrantes en celdas en solitario

Inmigración
"Los derechos más básicos en riesgo": los ciudadanos también sufren prejuicio racial por redadas migratorias
7 mins

"Los derechos más básicos en riesgo": los ciudadanos también sufren prejuicio racial por redadas migratorias

Inmigración
ICE mata a un inmigrante en Chicago por supuestamente atropellar a un agente para tratar de evadir un arresto
2 mins

ICE mata a un inmigrante en Chicago por supuestamente atropellar a un agente para tratar de evadir un arresto

Inmigración

Khalil, un residente legal de Estados Unidos cuya esposa dio a luz mientras él estaba detenido (pasó 104 días en la cárcel de inmigración), dijo que también hablará en nombre de los inmigrantes que dejó atrás en el centro de detención.

“Ya seas ciudadano, inmigrante o cualquier persona en este país, no eres ilegal. Eso no te hace menos humano”, dijo.

El estudiante de asuntos internacionales de 30 años no fue acusado de infringir ninguna ley durante las protestas en Columbia.

Sin embargo, el gobierno ha declarado que los extranjeros que participan en dichas manifestaciones deberían ser expulsados de Estados Unidos por expresar opiniones que la administración considera antisemitas y "pro-Hamás", en referencia al grupo militante palestino que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023.

Khalil fue liberado después de que el juez federal de distrito Michael Farbiarz declarara que sería "sumamente inusual" que el gobierno continuara deteniendo a un residente legal de Estados Unidos que probablemente no huya y que no había sido acusado de ningún acto de violencia.

Gobierno de Trump amenazó con apelar la liberación del joven

El gobierno notificó el viernes por la noche que apelará la liberación de Khalil.

PUBLICIDAD

Al acompañar a Khalil en el aeropuerto, la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York dijo que su detención violaba la Primera Enmienda y era "una afrenta para todos los estadounidenses".

“Se le ha acusado, sin fundamento, de acusaciones horribles simplemente porque la administración Trump y nuestro establishment en general no están de acuerdo con su discurso político”, dijo.

“La administración Trump sabe que está librando una batalla legal perdida”, añadió Ocasio-Cortez. “Están violando la ley y saben que la están violando”.

Mira también:

Video Juez federal ordena al gobierno Trump liberar al estudiante Mahmoud Khalil: las noticias del día
Relacionados:
InmigraciónPalestinaIsrael

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD