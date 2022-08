Las 5 buenas noticias que cambiaron la estrella de Biden en las últimas semanas

Los republicanos no dieron votos favorables ni en el Senado ni en la Cámara Baja. Pero la Ley, firmada por Biden este martes, contempla por ejemplo que los beneficiarios de Medicare no paguen más de $35 por mes por insulina y no más de $2,000 al año en gastos de bolsillo (out of pocket) en medicamentos. Además, Medicare ahora podrá negociar precios más bajos con las compañías farmacéuticas.