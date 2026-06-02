Noticias La administración Trump dejará de lado un fondo de 1,800 millones de dólares destinado a compensar a los aliados del presidente Hace unas semanas habían declarado que el fondo era esencial para compensar lo que los funcionarios insisten que fue una instrumentalización de la ley por parte de las fuerzas del orden durante la administración demócrata del presidente Joe Biden

Video Juez federal bloquea fondo de 1,800 millones de dólares para indemnizar a “perseguidos” políticos

El fiscal general interino Todd Blanche dijo el martes que la administración Trump estaba desechando los planes para crear un fondo de 1,800 millones de dólares destinado a compensar a los aliados del presidente republicano después de una fuerte reacción política y reveses en los tribunales.

“No vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, dijo Blanche en respuesta a preguntas en una audiencia de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto del Departamento de Justicia.

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"¿No avanzar nunca?", preguntó la representante Grace Meng, demócrata de Nueva York.

Esta declaración tan tajante marcó un giro extraordinario para el Departamento de Justicia, que apenas dos semanas antes había declarado que el fondo era esencial para compensar lo que los funcionarios insisten que fue una instrumentalización de la ley por parte de las fuerzas del orden durante la administración demócrata del presidente Joe Biden. Sin embargo, desde entonces, la idea ha enfrentado una creciente presión por parte de los republicanos, quienes exigieron garantías de que los planes para el fondo quedaban descartados antes de seguir adelante con la legislación que financiaría a las agencias de control migratorio del presidente Donald Trump.

Blanche afirmó que el Departamento de Justicia no estaba renunciando a ningún elemento del acuerdo con el IRS que otorgaba a Trump y a su familia inmunidad frente a las auditorías fiscales.

¿Por qué generó polémica el fondo impulsado por Trump?

La audiencia ante un subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes estaba programada para debatir el presupuesto del Departamento de Justicia, pero los legisladores rápidamente centraron sus preguntas en la creación de un fondo que ha provocado indignación ante la mera posibilidad de que los violentos manifestantes pro-Trump que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 puedan ser elegibles para recibir pagos.

El lunes surgieron indicios de que el presidente republicano estaba reconsiderando si seguir adelante con el fondo creado para resolver su demanda contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos. El Departamento de Justicia también anunció el lunes que acataría la orden judicial de Virginia que bloqueaba temporalmente el "Fondo contra la Armamentización" del gobierno, aceptando así suspender el plan durante al menos dos semanas.

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Otro juez de Florida planteó la posibilidad de reabrir la demanda del IRS debido a las "graves acusaciones" de trato indebido formuladas contra la administración por los críticos del acuerdo.

La administración Trump ha defendido el fondo como una medida apropiada para compensar lo que, según insisten los funcionarios, fue un Departamento de Justicia instrumentalizado durante la administración demócrata del presidente Joe Biden, una afirmación que la administración Biden negó rotundamente. Si bien algunos partidarios de Trump, incluidos los participantes en los disturbios del Capitolio, celebraron el anuncio, la reacción entre los republicanos en el Congreso ha sido decididamente más hostil, lo que obligó a Blanche a intentar apaciguar a un sector del Partido Republicano que generalmente opera en estrecha concordia con la administración.

El revuelo ha complicado especialmente las cosas en el Senado, donde los republicanos abandonaron la ciudad hace diez días sin aprobar la legislación para financiar las agencias de inmigración de Trump. Los republicanos que regresaron a Washington el lunes declararon que no contarán con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de gastos de seguridad nacional hasta que la Casa Blanca colabore con ellos para establecer parámetros para el fondo. Muchos han presionado al gobierno para que imponga límites o descarte la idea por completo.

En una audiencia presupuestaria del Senado el mes pasado, Blanche se negó a descartar la posibilidad de que quienes perpetraron actos de violencia el 6 de enero pudieran ser elegibles para recibir indemnizaciones y ha declarado repetidamente en entrevistas que cualquier persona que se sienta perseguida por el sistema de justicia penal puede solicitarlas. Las indemnizaciones serán decididas por una comisión de cinco miembros designada por Blanche.

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Pero, al parecer, en privado ha adoptado un tono más conciliador cuando se ha enfrentado a la ira de los republicanos.

Blanche se topó con una oleada de oposición el mes pasado en una tensa reunión privada con senadores republicanos, donde más de la mitad expresaron su preocupación, incluso gritándole al máximo responsable del Departamento de Justicia, según declaró el senador republicano Ted Cruz de Texas en un episodio reciente de su podcast.

“Hubo fuegos artificiales de una magnitud épica, y debo decir que es una de las reuniones más tensas que he visto en todo mi tiempo en el Senado”, dijo Cruz.

Según Cruz, a puerta cerrada Blanche se mostraba "inflexible" en su postura de que nadie que agrediera a la policía en el Capitolio recibiría indemnización.

“No solo dijo 'no', sino '¡ni hablar!'”, recordó el senador.

El fiscal general interino Todd Blanche dijo el martes que la administración Trump estaba desechando los planes para crear un fondo de 1,800 millones de dólares destinado a compensar a los aliados del presidente republicano después de una fuerte reacción política y reveses en los tribunales.

“No vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, dijo Blanche en respuesta a preguntas en una audiencia de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto del Departamento de Justicia.

"¿No avanzar nunca?", preguntó la representante Grace Meng, demócrata de Nueva York.

Esta declaración tan tajante marcó un giro extraordinario para el Departamento de Justicia de Trump, que apenas dos semanas antes había declarado que el fondo era esencial para compensar lo que los funcionarios insisten que fue una instrumentalización de la ley por parte de las fuerzas del orden durante la administración demócrata del presidente Joe Biden. Sin embargo, desde entonces, la idea ha enfrentado una creciente presión por parte de los republicanos, quienes exigieron garantías de que los planes para el fondo quedaban descartados antes de seguir adelante con la legislación que financiaría a las agencias de control migratorio del presidente Donald Trump.

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Blanche afirmó que el Departamento de Justicia no estaba renunciando a ningún elemento del acuerdo con el IRS que otorgaba a Trump y a su familia inmunidad frente a las auditorías fiscales.

La audiencia ante un subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes estaba programada para debatir el presupuesto del Departamento de Justicia, pero los legisladores rápidamente centraron sus preguntas en la creación de un fondo que ha provocado indignación ante la mera posibilidad de que los violentos manifestantes pro-Trump que irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 puedan ser elegibles para recibir pagos.

El lunes surgieron indicios de que el presidente republicano estaba reconsiderando si seguir adelante con el fondo creado para resolver su demanda contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos. El Departamento de Justicia también anunció el lunes que acataría la orden judicial de Virginia que bloqueaba temporalmente el "Fondo contra la Armamentización" del gobierno, aceptando así suspender el plan durante al menos dos semanas.

Otro juez de Florida planteó la posibilidad de reabrir la demanda del IRS debido a las "graves acusaciones" de trato indebido formuladas contra la administración por los críticos del acuerdo.

La administración Trump ha defendido el fondo como una medida apropiada para compensar lo que, según insisten los funcionarios, fue un Departamento de Justicia instrumentalizado durante la administración demócrata del presidente Joe Biden, una afirmación que la administración Biden negó rotundamente. Si bien algunos partidarios de Trump, incluidos los participantes en los disturbios del Capitolio, celebraron el anuncio, la reacción entre los republicanos en el Congreso ha sido decididamente más hostil, lo que obligó a Blanche a intentar apaciguar a un sector del Partido Republicano que generalmente opera en estrecha concordia con la administración.

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El revuelo ha complicado especialmente las cosas en el Senado, donde los republicanos abandonaron la ciudad hace diez días sin aprobar la legislación para financiar las agencias de inmigración de Trump. Los republicanos que regresaron a Washington el lunes declararon que no contarán con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de gastos de Seguridad Nacional hasta que la Casa Blanca colabore con ellos para establecer parámetros para el fondo. Muchos han presionado al gobierno para que imponga límites o descarte la idea por completo.

En una audiencia presupuestaria del Senado el mes pasado, Blanche se negó a descartar la posibilidad de que quienes perpetraron actos de violencia el 6 de enero pudieran ser elegibles para recibir indemnizaciones y ha declarado repetidamente en entrevistas que cualquier persona que se sienta perseguida por el sistema de justicia penal puede solicitarlas. Las indemnizaciones serán decididas por una comisión de cinco miembros designada por Blanche.

Pero, al parecer, en privado ha adoptado un tono más conciliador cuando se ha enfrentado a la ira de los republicanos.

Blanche se topó con una oleada de oposición el mes pasado en una tensa reunión privada con senadores republicanos, donde más de la mitad expresaron su preocupación, incluso gritándole al máximo responsable del Departamento de Justicia, según declaró el senador republicano Ted Cruz de Texas en un episodio reciente de su podcast.

“Hubo fuegos artificiales de una magnitud épica, y debo decir que es una de las reuniones más tensas que he visto en todo mi tiempo en el Senado”, dijo Cruz.

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Según Cruz, a puerta cerrada Blanche se mostraba "inflexible" en su postura de que nadie que agrediera a la policía en el Capitolio recibiría indemnización.

“No solo dijo 'no', sino '¡ni hablar!'”, recordó el senador.