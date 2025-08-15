Cumbre Trump y Putin: una reunión con foto y declaraciones, pero sin resultados y con un solo ganador

Video Cumbre entre Trump y Putin termina sin resultados concretos, pero dicen que fue una "reunión productiva"

Sin acuerdos concretos, sin detalles sobre lo discutido y, lo más importante, sin un alto al fuego: así terminó este viernes la esperada cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania.

Pese a que ambos se mostraron optimistas y se elogiaron mutuamente en la conferencia de prensa posterior a su reunión de casi tres horas, el presidente estadounidense admitió que no se había llegado a un acuerdo para poner fin al conflicto bélico, pese a que su homólogo ruso dijo minutos antes que habían llegado a un "entendimiento".

PUBLICIDAD

No hubo apenas detalles sobre las conversaciones, dado que no aceptaron preguntas de periodistas, lo que resulta muy inusual en las comparecencias del republicano.

Así, tras la gran expectativa originada por esta cumbre organizada en territorio estadounidense, muchos consideran que Trump regresa a Washington con las manos vacías.

Putin, quien se mantuvo firme en sus demandas habituales para poner fin a la guerra, se confirmó sin embargo como el ganador de una cumbre sin resultados, pero que le sirvió para reafirmar su regreso como líder a la escena mundial tras ser aislado por la mayoría de la comunidad internacional después de iniciar la invasión de Ucrania.

Una reunión "productiva" pero sin acuerdo, dice Trump tras la cumbre con Putin

Putin fue el primero en dirigirse a los periodistas este viernes. El hecho de que tradicionalmente es el presidente estadounidense el primero en hablar cuando un líder extranjero visita EEUU, hizo que críticos vieran este gesto como una especie de nueva concesión al mandatario ruso.

Putin encendió brevemente la esperanza cuando declaró que él y Trump habían alcanzado un "entendimiento" para “allanar el camino hacia la paz en Ucrania”, aunque nunca especificó de qué se trataba.

“Esperamos que Kyiv y las capitales europeas perciban todo esto de manera constructiva y no creen obstáculos ni intenten perturbar el progreso emergente mediante provocaciones e intrigas entre bastidores”, aseguró.

Sin embargo, Trump calificó minutos después la reunión conjunta como "muy productiva", pero reconoció que no se llegó a un acuerdo concreto.

PUBLICIDAD

"Hemos avanzado un poco", declaró el estadounidense, quien admitió que "no hay trato hasta que hay un trato".

Según sus palabras, las conversaciones de este viernes "serán el punto de inicio" de un proceso de negociaciones entre los dos países. Sin embargo, no se ofreció ningún detalle sobre lo tratado.

"En muchos puntos se llegó a un acuerdo. Y solo quedan muy pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una muy buena oportunidad de llegar ahí".

Pero "no llegamos ahí (a donde queríamos llegar)", reconoció.

“Llamaré a la OTAN dentro de un rato. Llamaré a las personas que considere pertinentes y, por supuesto, al presidente [ucraniano Volodymyr] Zelensky para informarle sobre la reunión de hoy. En última instancia, les corresponde a ellos", dijo.

Putin se mantuvo firme en sus demandas para poner fin a la guerra de Ucrania

Putin, por su parte, mantuvo sus demandas habituales para poner fin a la guerra de Ucrania y no dio señales de ofrecer ninguna concesión en sus objetivos.

El presidente ruso dijo que "todas las raíces y causas principales de ese conflicto" deben eliminarse antes de que se pueda alcanzar un acuerdo de paz. “La situación en Ucrania está relacionada con amenazas fundamentales a nuestra seguridad”, declaró.

Insistió en la necesidad de “considerar todas las preocupaciones legítimas de Rusia y restablecer un equilibrio justo de seguridad en Europa y en el mundo en general", aunque también dijo que coincidía con Trump en que "la seguridad de Ucrania también debe ser garantizada".

PUBLICIDAD

“Siempre hemos considerado y seguimos considerando al pueblo ucraniano como nuestros hermanos y hermanas. Compartimos las mismas raíces, y todo lo que está sucediendo es una tragedia y una fuente de dolor para nosotros”, declaró Putin, responsable de ordenar la invasión que ha dejado miles de muertos de ambos bandos.

“Nuestro país está interesado en poner fin a esto. Pero, al mismo tiempo, estamos convencidos de que para que la solución sea duradera, deben eliminarse todas las causas de la crisis”, aseguró.

Como suele hacer, también trató de adular en público a Trump cuando aseguró estar de acuerdo con él en que la guerra no habría ocurrido si el republicano hubiera estado en la presidencia en 2022.

“Hoy escuchamos al presidente Trump decir que, si él hubiera sido presidente, no habría habido guerra. Creo que así habría sido. Lo confirmo”, dijo. “Porque, en general, el presidente Trump y yo habíamos establecido una muy buena relación de trabajo basada en la confianza”, agregó.

Putin se confirma como el ganador tras una cumbre de Alaska sin resultados

A falta de resultados concretos, Putin puede presumir de haber salido de esta cumbre con varias victorias.

Primero, por haber sido recibido cálidamente en territorio de EEUU por su presidente También reforzó su discurso junto a Trump frente al resto del mundo, y logró que se pospongan por ahora la imposición de nuevas sanciones con las que Washington había amenazado a Moscú si no ponía fin a la guerra.

“Todos los intentos de presentar a Rusia como un paria internacional se desvanecieron en un instante, en el momento en que Trump estrechó la mano de Putin”, dijo un analista de la televisión estatal rusa, según reportó The Washington Post.

PUBLICIDAD

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, afirmó hoy que quedó claro quién salió victorioso de la reunión de hoy entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin.

"Trump no perdió, pero Putin claramente ganó", le dijo a CNN John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump. "Trump no consiguió nada, salvo más reuniones".

Putin, por su parte, "ha avanzado mucho en el restablecimiento de la relación, que siempre consideré su objetivo principal", opinó Bolton.

“Aún falta mucho para que termine, pero diría que Putin logró casi todo lo que quería. Trump logró muy poco", concluyó el experto.

Una oportunidad perdida para lograr avances hacia el fin del conflicto

La reunión de alto perfil en Alaska terminó sin un acuerdo para poner fin o pausar el brutal conflicto —la mayor guerra en Europa desde 1945— que se desarrolla desde hace más de tres años en Ucrania.

Fue un final abrupto para una reunión aparentemente amistosa en la que se desplegó una alfombra roja para Putin al aterrizar en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson. Los dos presidentes se saludaron con un apretón de manos y una sonrisa.

Mientras los dos mandatarios aún estaban en la pista, algunos reporteros que estaban cerca gritaron: "Presidente Putin, ¿dejará de matar civiles?". El mandatario ruso se llevó la mano a la oreja en una aparente señal de que no podía escucharlos.

Después, Trump y Putin subieron a la limusina presidencial estadounidense, conocida como "La Bestia", para un breve trayecto hasta el lugar de su reunión. Putin sonreía ampliamente mientras el vehículo pasaba frente a las cámaras.

PUBLICIDAD

Zelensky y otros gobernantes europeos fueron excluidos de estas conversaciones entre Trump y Putin. El presidente ucraniano publicó un video antes de la cumbre en el que expresó su esperanza de que EEUU presentara una "posición firme".

"Todos quieren un final honesto para la guerra. Ucrania está lista para trabajar lo más productivamente posible para poner fin a la guerra", declaró. “La guerra continúa, y continúa precisamente porque no hay orden, ni señales de Moscú, de que se esté preparando para poner fin a esta guerra".

Trump había mandado señales confusas sobre las expectativas reales sobre esta cumbre.

Si bien dijo que se trataba de una "reunión de tanteo", también advirtió de "consecuencias muy severas" para Rusia si Putin no acordaba poner fin a la guerra.

Antes de regresar a la Casa Blanca, Trump presumió de que podría lograr que la guerra en Ucrania concluyera en 24 horas, un comentario que posteriormente dijo había hecho en broma.

La oportunidad de hablar en persona con Putin le dio su mejor oportunidad hasta la fecha para detener los combates, pero definitivamente no lo logró.

Mira también: