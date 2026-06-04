Cuba Donald Trump: "Cuba está colapsada y nos vamos a ocupar" El presidente Donald Trump afirmó nuevamente que Cuba atraviesa una crisis profunda, elogió a la comunidad cubana de Miami y aseguró que su administración los ayudará a regresar con sus familias

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El presidente Donald Trump aseguró que Cuba atraviesa una situación crítica y afirmó que su administración buscará involucrarse en el tema, al ser cuestionado sobre si considera que la isla está al borde del colapso.

Durante una conversación con periodistas la tarde de este jueves en la Casa Blanca, Trump respondió que, una vez concluida la guerra con Irán, pondrá atención a la situación cubana.

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“En cierto modo han colapsado y nos haremos cargo de ello. Me gusta hacer una cosa a la vez y nos encargaremos de la República Islámica de Irán. “En cuanto acabemos, en nuestro camino de regreso haremos una breve parada”, dijo.

Además, Donald Trump aseguró que desea ayudar y vinculó sus comentarios con la comunidad cubana que reside en Estados Unidos, especialmente en el sur de Florida.

“Queremos ayudarles”, dijo. “Hay muchas personas que votaron por Trump, lo hayan hecho o no, no importa, pero el 95% de los cubanos votaron por mí”.

El mandatario también elogió a los cubanoestadounidenses, destacando su influencia económica y empresarial en Miami.

“Son personas increíbles, son enérgicos, emprendedores. ¿Saben que algunas de las personas más ricas de Miami son cubanas? Son increíbles”, expresó.

Trump agregó que su intención es apoyar a quienes mantienen vínculos familiares con la isla.

“Los voy a cuidar bien, voy a permitir volver a su tierra; quieren regresar con sus familias. ¿Saben que tienen mucha familia allá?”, comentó.

Asimismo, sostuvo que los cubanos han sido afectados por las condiciones políticas y económicas de la isla.

“Han sido muy maltratados por Cuba”, afirmó.

Las declaraciones se producen mientras Cuba enfrenta un bloqueo energético impuesto por Estados Unidos que ha dejado apagones, escasez de agua y una disminución del turismo.