Se vuelve a encender la tensión entre China y EEUU: Biden le dice dictador a Xi y Pekín responde

“La competición entre grandes países no va en línea con las tendencias de estos tiempos y no pueden solventar los problemas de EEUU y los desafíos del mundo”, le dijo a Blinken. “China respeta los intereses de EEUU y no desafía ni suplanta a EEUU. De igual manera, EEUU debería respetar a China y no dañar sus legítimos derechos e intereses”.