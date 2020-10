La historia de supresión de votantes de Georgia impulsa una votación anticipada histórica

La historia de las votaciones en Georgia tienen un pasado que no olvida, pues fue precisamente en 2018 cuando hicieron largas filas por horas en los puestos de votación, cientos de personas fueron eliminados arbitrariamente de las listas de votantes , lo que los obligó a completar boletas provisionales difíciles de entender el día de las elecciones. Este antecedente impulsó la votación anticipada (early voting) .

Los georgianos se cansaron de eso y los sitios de votación anticipada se han visto abarrotados de personas de todas las razas, principalmente afroestadounidenses que no quieren repetir la historia, los que no quisieron votar y los que no pudieron hacerlo vieron como la demócrata Stacey Abrams perdió la carrera para gobernadora por menos de 60,000 votos, entonces lamentaron lo que ocurrió.