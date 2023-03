Biden firma decreto sobre control de armas que refuerza la verificación de antecedentes

El proyecto de ley aprobado el año pasado, conocido como la Ley de Comunidades más Seguras, es visto por los defensores del control de armas como un buen comienzo que no va lo suficientemente lejos. Después de la firma de la ley la violencia armada ha seguido en aumento en todo el país con 11 tiroteos masivos, según una base de datos de asesinatos masivos mantenida desde 2006 por The Associated Press, USA Today y Northeastern University, que no incluye tiroteos en los que murieron menos de cuatro personas.