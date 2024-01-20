A quiénes ayuda la expansión de condonación de deuda estudiantil que ordenó Biden

Video En cinco minutos, las noticias más importantes de este viernes 12 de enero

El gobierno de Biden anunció una expansión de su programa de condonación de deuda estudiantil, a través del cual se perdonarán $4,900 millones de dólares en deuda a 73,600 estudiantes.

La medida señala la ampliación de las formas alternas que la Casa Blanca ha implementado a fin de brindar alivio a más de 3.7 millones de estudiantes después de que la Corte Suprema bloqueó el plan inicial de condonación de préstamos estudiantiles de Biden.

Quienes son los beneficiarios de la expansión del perdón de deuda estudiantil

La expansión del programa de alivio financiero estudiantil fue alcanzada haciendo ajustes a los programas de planes de pago basados en los ingresos de los deudores y de condonación de préstamos por servicio público del Departamento de Educación.

El Secretario de Educación, Miguel Cardona, dijo a través de un comunicado: “El gobierno Biden-Harris ha trabajado incansablemente para arreglar el fallido sistema de préstamos estudiantiles de nuestro país y abordar los obstáculos innecesarios y las imprecisiones administrativas que, en el pasado, impidieron a los prestatarios obtener la condonación de la deuda estudiantil que merecían”,.

Los beneficiarios de la expansión del programa de condonación de deudas estudiantiles de Biden serán cerca de 29,700 prestatarios de créditos estudiantiles adscritos a planes de pago basados en sus ingresos que han pagado sus préstamos durante al menos 20 años. Se prevé que el alivio a este grupo alcanzará los $1,700 millones.

Cuando fueron implementados inicialmente se suponía que esos planes conducirán a la condonación de la deuda después de un período de tiempo, pero esto no siempre ha sucedido porque así porque los administradores de préstamos no llevaron a cabo un seguimiento de los pagos de los prestatarios, según expertos citados por CNBC.

Los restantes $3,200 millones en condonaciones corresponderá a 43,900 prestatarios que han trabajado en el servicio público durante una década o más según el Departamento de Educación.

Estos también han sufrido dificultades para obtener la cancelación de la deuda que se les prometió debido a errores en sus recuentos de pagos y otros problemas administrativos. La mayoría de estos prestatarios son maestros, enfermeras, bomberos y otros profesionales del servicio público, según un comunicado de la Casa Blanca.

Aún queda más por hacer

Hasta la fecha, el gobierno del presidente Biden ha cancelado más de $136,000 millones de deuda estudiantil beneficiando a más de 3.7 millones de estadounidenses, según dijo la Casa Blanca el viernes.

“Desde el primer día de mi administración, prometí mejorar el sistema de préstamos estudiantiles para que la educación superior brinde a los estadounidenses oportunidades y prosperidad, no cargas inmanejables de deuda por préstamos estudiantiles”dijo Biden en un comunicado.

El presidente agregó: “No dejaré de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para brindar a los prestatarios de préstamos estudiantiles el alivio que necesitan para alcanzar sus sueños”.

El gobierno no dijo cuándo los prestatarios elegibles verán el alivio anunciado el viernes.

Algunos críticos del plan de condonación de la deuda estudiantil de Biden cuestionan que hace muy poco para abordar los altos costos universitarios, los cuales consideran como la causa principal del problema de la deuda estudiantil que agobia financieramente a millones de estadounidenses.

Sin embargo, grupos de defensa de los defensores de los consumidores han elogiado a Biden por lo medida, a la vez que lo presionan para que haga más.