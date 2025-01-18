TikTok deja de funcionar en EEUU, aunque una prórroga de Trump podría salvarlo (temporalmente)

Video Trump le pide a la Corte Suprema que suspenda una ley que prohibiría TikTok en EEUU

La popular aplicación TikTok dejó de funcionar este sábado en EEUU, mientras crece la incertidumbre sobre si el regreso de Trump a la Casa Blanca podría traerla de vuelta.

Desde la noche del sábado, los más de 170 millones de usuarios de la aplicación comenzaron a recibir mensajes en los que se le informaba que el servicio dejaría de estar disponible desde inicios del domingo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la aplicación cerró sobre las 10:30 pm EST.

"Somos afortunados que el presidente Trump ha indicado que trabajará en una solución para reinstaurar TikTok una vez que tome posesión", decía un mensaje en la aplicación.

La posibilidad del veto en Estados Unidos a TikTok mantuvo a influencers y usuarios en un limbo de ansiedad durante los más de cuatro años en que legisladores y jueces han debatido el destino de la aplicación para compartir videos. Ahora, el momento que sus fanáticos temían parece muy cerca, pero la incertidumbre persiste.

El viernes, la Corte Suprema confirmó una ley federal que prohíbe la inmensamente popular y vanguardista plataforma de redes sociales a partir del domingo si su empresa matriz con sede en China, ByteDance, no la vende a un comprador aprobado.

La decisión puso fin a una batalla legal que enfrentó las preocupaciones de seguridad nacional con los derechos de libertad de expresión. TikTok, ByteDance y algunos de sus devotos usuarios que dependen de la plataforma para el entretenimiento, generar ingresos y hacer comunidad argumentaron que la ley violaba la Primera Enmienda. El gobierno del presidente Joe Biden trató de demostrar que la propiedad y el control de TikTok por parte de ByteDance representaban una amenaza inaceptable.

Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema no garantiza que ponga fin a la saga de TikTok, que se ha visto envuelta en la batalla más amplia entre Pekín y Washington. Un funcionario de la administración Biden le dijo a The Associated Press el jueves que dejaría la implementación del posible veto al presidente electo Donald Trump.

Trump, que regresará a la Casa Blanca el día después de que entre en vigor la prohibición, ha reconocido que TikTok le ayudó a ganar el apoyo de más votantes jóvenes en las elecciones del año pasado. Un asesor de Trump dijo esta semana que la administración entrante "pondría en marcha medidas para evitar que TikTok desaparezca". Cómo serán esas medidas —y si pueden resistir el escrutinio legal— seguía siendo una incógnita este sábado.

PUBLICIDAD

El presidente electo dijo este sábado en entrevista con NBC que no descartaba prorrogar por 90 días la prohibición, aunque no había tomado una determinación todavía.

“Creo que esa sería, sin duda, una opción que analizaríamos. La prórroga de 90 días es algo que probablemente se hará, porque es lo apropiado. Ya sabes, es lo apropiado. Tenemos que analizarlo con cuidado. Es una situación muy importante", dijo.

A continuación, un vistazo a cómo TikTok se convirtió en un fenómeno cultural global y las disputas políticas que siguieron al éxito comercial de la aplicación:

El fulgurante ascenso de TikTok

TikTok es una de las más de 100 aplicaciones desarrolladas en la última década por ByteDance, una empresa de tecnología fundada en 2012 por el empresario chino Zhang Yiming. Tiene su sede en el distrito Haidian, en el noroeste de Pekín.

En 2016, ByteDance lanzó una plataforma de videos cortos llamada Douyin en China y más tarde una versión internacional llamada TikTok. Luego compró Musical.ly, una plataforma de sincronización de labios popular entre los adolescentes de Estados Unidos y Europa, y la combinó con TikTok, manteniendo la aplicación separada de Douyin.

La aplicación resultante no tardó en volverse muy popular en Estados Unidos y muchos otros países, convirtiéndose en la primera plataforma china en abrirse paso en Occidente. A diferencia de otras redes sociales que se enfocaban en cultivar conexiones entre los usuarios, TikTok adaptaba el contenido a los intereses de las personas.

PUBLICIDAD

Los videos y clips musicales a menudo humorísticos que publicaban los creadores de contenido le dieron a TikTok una imagen de rincón de luz de Internet donde los usuarios podían encontrar diversión y una sensación de autenticidad. Encontrar una audiencia en la plataforma ayudó a lanzar las carreras de artistas musicales como Lil Nas X.

TikTok ganó más fuerza durante los cierres de la pandemia de covid-19, cuando los bailes cortos virales se convirtieron en un pilar de la aplicación. Para competir mejor, Instagram y YouTube finalmente lanzaron sus propias herramientas para hacer videos de formato corto, conocidos respectivamente como Reels y Shorts. En ese momento, TikTok era un éxito genuino.

TikTok se enfrenta a las críticas

Los desafíos llegaron a la par del éxito de TikTok. Los políticos estadounidenses comenzaron a mostrar su inquietud sobre la propiedad de la empresa, señalando las leyes en China que requieren que las empresas de ese país entreguen los datos solicitados por el gobierno. Otra preocupación fue el algoritmo propietario que llena lo que los usuarios ven en la aplicación.

Durante su primer mandato en el cargo, Trump emitió órdenes ejecutivas en 2020 que prohibían TikTok y la aplicación de mensajería china WeChat, medidas que los tribunales bloquearon posteriormente. India prohibió TikTok, junto con otras aplicaciones chinas, el mismo año después de un enfrentamiento militar a lo largo de la frontera en el que murieron 20 soldados indios y cuatro chinos.

En 2021, la administración Biden abandonó las órdenes de la era Trump, pero dejó en su lugar una revisión de seguridad nacional de TikTok por parte de una agencia gubernamental poco conocida, el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS).

Video ¿TikTok dejará de funcionar en EEUU? Cuáles son las alternativas si se prohíbe su uso

Entre enero de 2021 y agosto de 2022, los representantes de TikTok entablaron negociaciones serias con la administración Biden sobre el futuro de la aplicación en Estados Unidos. Las conversaciones dieron como resultado un borrador de acuerdo de seguridad de 90 páginas que la empresa presentó a CFIUS en agosto de 2022. Las dos partes cesaron entonces las negociaciones sustanciales, según los abogados de TikTok, aunque también se celebraron algunas reuniones en los meses siguientes.

PUBLICIDAD

Una copia del borrador del acuerdo presentado ante el tribunal mostró que habría abierto la plataforma estadounidense de TikTok a inspecciones de seguridad y bloqueado el acceso a los datos de los usuarios estadounidenses desde China. La empresa dice que ya ha aplicado algunas disposiciones del acuerdo, incluido el enrutamiento de los datos de los usuarios estadounidenses a servidores operados por el gigante del software Oracle.

En su demanda para revocar la ley de venta o prohibición, la empresa dijo que gastó más de 200.000 dólares en la compra de TikTok.

Pero el Departamento de Justicia y funcionarios de la administración argumentaron en documentos judiciales que la propuesta no creaba una separación suficiente entre las operaciones de TikTok en Estados Unidos y China. También dijeron que la opacidad del algoritmo de TikTok, junto con el tamaño y la complejidad técnica de la plataforma, hacía imposible que el gobierno de Estados Unidos (o su proveedor de tecnología, Oracle) garantizara efectivamente el cumplimiento de la propuesta.

En febrero de 2023, la Casa Blanca ordenó a las agencias federales que eliminaran TikTok de los dispositivos emitidos por el gobierno, imitando a otros países que también prohibieron el uso de la aplicación en dispositivos oficiales.

El mes siguiente, los legisladores interrogaron al director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, durante una audiencia de varias horas en la que trató de tranquilizar a un tenso comité de la Cámara de Representantes asegurando que la plataforma priorizaba la seguridad del usuario y no debería ser prohibida debido a sus conexiones con China.

Según documentos judiciales, los representantes de TikTok tuvieron su última reunión con el CFIUS en septiembre de 2023. Más tarde ese año, las críticas contra la plataforma aumentaron en volumen entre los republicanos en Washington, quienes afirmaron que la plataforma amplificaba el contenido propalestino y anti israelí, una acusación que la empresa negó enérgicamente.

PUBLICIDAD

La aprobación de la ley de venta o veto de TikTok en Estados Unidos

Los esfuerzos para prohibir TikTok resurgieron en el Congreso a principios del año pasado y rápidamente obtuvieron apoyo bipartidista entre los legisladores que expresaron su opinión sobre el potencial de la plataforma para vigilar y manipular a los estadounidenses.

La legislación que el viernes confirmó la Corte Suprema fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado en abril después de que se incluyera como parte de un paquete de alta prioridad de 95,000 millones de dólares que brindaba ayuda exterior a Ucrania e Israel. El presidente Joe Biden lo firmó rápidamente, y las dos empresas y un grupo de creadores de contenido presentaron rápidamente una demanda.

La norma le daba a ByteDance nueve meses a partir de la fecha de promulgación para vender TikTok, y una posible extensión de tres meses si estaban en curso negociaciones para su venta.

Y, sin que se haya materializado la venta, la fecha límite del ultimátum llega este domingo, víspera de la investidura de Trump, lo que ciertamente complica las cosas. Solo el presidente en funciones puede emitir una suspensión de 90 días de la prohibición y solo puede hacerlo si el comprador ha tomado medidas concretas para realizar la compra.

Los expertos han dicho que la aplicación no desaparecería de los teléfonos de los usuarios existentes el domingo, pero no podría haber nuevas descargas y tampoco habrá actualizaciones disponibles. Eso eventualmente hará que la aplicación resulte inoperativa, dijo el Departamento de Justicia en documentos judiciales.