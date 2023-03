5 momentos explosivos de la audiencia en que congresistas estadounidenses 'acribillaron' a Shou Zi Chew, el evasivo jefe de TikTok

“¿Por qué no deja que su propio hijo de ocho años use TikTok?”, reiteró Barragán, aludiendo a artículos periodísticos sobre el tema. “Me gustaría hablar de ese tema, he visto esos artículos”, dijo Chew. “Mis hijos viven en Singapur, y en Singapur no tenemos la experiencia para menores de 13 años”.