"No voy a renunciar": Andrew Cuomo se defiende y pide que se investiguen las acusaciones en su contra

"No voy a renunciar" , dijo este viernes en conferencia de prensa el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo , quien se encuentra en medio de una tormenta política en la que quedó inmerso tras varias acusaciones de acoso sexual y comportamientos inapropiados.

Aseguró: "Las mujeres que trabajan en mi administración son alentadas a dar un paso al frente. Pero yo no hice lo que se ha dicho. Punto. No quiero especular sobre las motivaciones de las acusaciones, pero puedo decir que como exfiscal general puede haber muchas motivaciones antes de hacer las acusaciones. Las alegaciones serias deben ser evaluadas seriamente".

"Hay hechos y hay opiniones y siempre separo ambas. Pero son dos cosas diferentes... Dejemos que las investigaciones sigan. Hice una promesa a la gente de mi estado. Tengo un trabajo por hacer. Esto es todo lo que puedo decir por ahora. No voy a renunciar", aseguró Cuomo quien, en su defensa, citó su amplia trayectoria en la vida pública sin haber sido objeto de este tipo de alegaciones anteriormente. "He estado bajo el escrutinio público desde que tengo 23 años. La gente de Nueva York me conoce. Vayamos con los hechos. Esperemos los hechos. Una opinión sin los hechos es irresponsable".