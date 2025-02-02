La temporada de impuestos del IRS ya comenzó: cuándo recibirás tu reembolso

Video Declaraciones de impuestos 2025: lo que debes saber sobre el crédito por hijo y su reembolso

Aquí respondemos algunas de las preguntas clave sobre los reembolsos del IRS, desde cuando tardan habitualmente a cómo se puede revisar su estatus y cómo reclamar ciertos créditos tributarios, como el Crédito Tributario por Hijo, puede impactar en el procesamiento de los reembolsos.

Cuánto tiempo tardan habitualmente los reembolsos del IRS

La agencia habitualmente emite los reembolsos en menos de 21 días calendario si la declaración de impuestos fue enviada de forma electrónica. Si la envías por correo, el reembolso demorará más porque el IRS tardará cuatro semanas o más en procesar tu declaración.

Además del envío por correo hay otros factores que pueden demorar el reembolso. El IRS explica que si la declaración de impuestos contiene errores o está incompleta, si necesita ser revisada más a fondo o si te ves afectado por fraude o robo de identidad el dinero del reembolso tardará más. También hay otros factores que podrían demorarlo, los puedes consultar aquí.

Pedir estos dos créditos tributarios puede demorar el reembolso del IRS

Se trata del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o Earned Income Tac Credit (EITC) en inglés y el Crédito Tributario por Hijo o Child Tax Credit (CTC) en inglés por el cual puedes recibir un reembolso parcial.

El IRS explica que la ley conocida como el PATH Act le exige que emita los reembolsos de las declaraciones de impuestos en las que se reclamaron alguno o ambos créditos después de mediados de febrero. Ten esto presente si eres un contribuyente que tiene previsto pedir estos créditos, sobre todo si es la primera vez que lo solicitas.

Cómo puedo acelerar el envío del reembolso de mis impuestos federales

El IRS da dos claves: presenta tu declaración de impuestos de forma electrónica —si tu ingreso bruto ajustado estuvo por debajo de los $84,000 en 2024 puedes usar la herramienta Free-File del IRS— y pide que tu posible reembolso sea enviado en un depósito directo a tu cuenta bancaria o tarjeta de débito. El IRS incluso da la opción de dividir tu reembolso en varias cuentas bancarias.

Si deseas hacerlo de esta manera solo tienes que elegir esta opción cuando el software o preparador de impuestos te pregunte cuál será el método de tu reembolso. Luego colocas tu número de cuenta y el número de ruta del banco o institución financiera. Asegúrate de que esos números sean los correctos para evitar demoras.

"La forma más fácil, segura y rápida de recibir el reembolso es presentando la declaración de impuestos de forma electrónica y seleccionar la opción de depósito directo. De acuerdo con el Departamento del Tesoro (...) los reembolsos en cheques en papel tienen 16 veces más probabilidades de presentar algún problema, como que se pierdan, sean enviados a una dirección incorrecta o los roben", dice el IRS.

Si vas a pedir que el dinero del reembolso vaya a una tarjeta de débito prepagada, también debes proveer el número de cuenta y de ruta que tienen muchas de ellas.

Ya presenté mi declaración de impuestos, ¿cómo puedo revisar el estatus de mi reembolso?

El IRS explica que la mejor manera de hacerlo es a través de su web, aquí puedes hacerlo. Necesitarás colocar tu número de Seguro Social o ITIN (número de identificación personal de contribuyente), el estado civil para efectos de la declaración de impuestos que enviaste y la cantidad exacta del reembolso de tu declaración.

¿Cuándo puedo comenzar a revisar el estatus de mi reembolso?

Si presentaste tu declaración de impuestos del año tributario 2024 de forma electrónica puedes revisar a las 24 horas de haberla enviado. Si es de años previos, el estatus aparecerá disponible a los tres o cuatro días de haberla enviado al IRS de forma electrónica. Y, si la enviaste por correo, el estatus de tu reembolso estará disponible cuatro semanas después.

