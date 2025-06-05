Tesla pierde más de $152,000 millones en la bolsa tras ruptura del ‘bromance’ entre Trump y Musk

Video Duro intercambio de mensajes entre Trump y Musk en redes sociales: se llamaron "loco" e "ingrato"

Las acciones de Tesla se desplomaron este jueves tras estallar una disputa entre el presidente de Donald Trump y el cofundador de la empresa de vehículos eléctricos Elon Musk, con el precio de las acciones cayendo alrededor del 14%.

El desploma supone una pérdida más de $152,000 millones de capitalización bursátil.

El valor de la acción de la compañía de vehículos eléctricos cerró en 284.70 dólares, luego de abrir la jornada en 332.05 dólares. La empresa de Musk cotiza en el índice Nasdaq, de fuerte peso para el sector tecnológico.

La ruptura de esta joven amistad ya se dejaba entre ver días atrás, sin embargo, el rompimiento se hizo definitivo luego de que el presidente Trump dijera este jueves que él había pedido al "loco" Musk que abandonara su gobierno.

La pelea entre magnates no solo afectó a Musk. El índice Dow Jones cayó un 0.3%, y el índice S&P 500 perdió un 0.5%. Mientras que el índice tecnológico Nasdaq Composite cayó un 0.8%.

El fin del ‘bromance’ entre Trump y Musk

La relación entre Trump y Musk implosionó en público, con el presidente expresando su decepción por las críticas de su antiguo consejero multimillonario.

Musk, que había arremetido contra la propuesta de ley de gasto masivo del presidente republicano, contraatacó en tiempo real en las redes sociales.

Después de que Musk dijera que Trump no habría salido elegido sin su ayuda, Trump insinuó que podría poner al gobierno federal en contra de sus empresas, incluidas Tesla y SpaceX y amenazó con retirarle los contratos gubernamentales, lo que influyó fuertemente en la caída de las acciones de Tesla este jueves.

"La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es terminar con los subsidios y contratos gubernamentales de Elon", escribió Trump en Truth Social. "¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!".

La caída de este jueves borró casi 150,000 millones de dólares del valor de mercado de Tesla, revirtiendo parcialmente una gran subida en las ocho semanas desde que Musk confirmó que Tesla probaría un servicio de "robotaxi" autónomo y sin conductor en Austin, Texas, este mes.

Así podría verse afectado Musk en sus empresas tras distanciarse de Trump

Los inversores temen que Trump no tenga tanta prisa por implementar acciones para que sea más rápido llegar a un futuro de coches autoconducidos en EEUU, y eso podría perjudicar a Tesla porque gran parte de su negocio futuro depende de ello.

"Existe el temor de que Trump no vaya a jugar al buen tipo en lo que respecta a la conducción autónoma", dijo a AP Dan Ives, analista de Wedbush Securities.

"Todo el objetivo de robotaxis es tenerlos 20 o 25 ciudades el próximo año. Si se empieza a agudizar el entorno regulatorio, eso podría retrasar ese camino".

La amenaza de Trump de recortar los contratos gubernamentales parece más dirigida a otro de los negocios de Musk, SpaceX, su empresa privada de cohetes que recibió miles de millones de dólares para enviar astronautas y carga a la Estación Espacial Internacional, proporcionar lanzamientos y hacer otros trabajos para la NASA.

En la actualidad, la empresa se apresura a desarrollar un megacohete para que la agencia espacial envíe astronautas a la Luna el año que viene.

