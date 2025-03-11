Tesla y el 'efecto Musk': protestas, desplome de ventas y caída de acciones

Donald Trump escenificó el martes en los jardines de la Casa Blanca lo que describió como la compra de un nuevo auto Tesla como voto de "confianza" a Elon Musk, jefe y principal accionista de una compañía de autos eléctricos que ahora se ha vuelto el blanco del rechazo global al presidente, sus políticas y al propio multimillonario.

Tesla ha venido viviendo incidentes como incendios sospechosos de autos o Cybertrucks en diferentes ciudades. En Europa, se han registrado miles de cancelaciones de compras de autos Tesla, lo que se tradujo en desplome en las ventas y caídas estrepitosas en la bolsa de valores.

La marca de autos de Musk ha perdido, según análisis especializados, cerca de la mitad de su valor como empresa desde que alcanzó su máximo el 17 de diciembre: es un desplome de alrededor de 800,000 millones de dólares en capitalización de mercado.

Trump, quien nombró a Musk como líder del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para que se encargue de reducir la fuerza laboral del Estado, dijo este martes en un post en su red social Truth Social: "Para los republicanos, conservadores y todos los grandes estadounidenses, Elon Musk está 'arriesgándose' para ayudar a nuestra nación, ¡y está haciendo un TRABAJO FANTÁSTICO! Pero los lunáticos de la izquierda radical... están tratando de boicotear ilegalmente y en colusión a Tesla... el 'bebé' de Elon, para atacar y dañar a Elon y todo lo que representa", dijo el presidente sin presentar información sobre a qué se refiere con "boicot ilegal" o una presunta "colusión".

Desde X, el empresario le agradeció a Trump. El empresario de origen sudafricano ha aumentado notablemente su influencia en la política y el gobierno de EEUU desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. Musk está liderando el esfuerzo por reducir el supuesto fraude gubernamental, reducir la planta de empleados, al tiempo que moviliza opinión constantemente desde su propia red social, X, en donde sus posts son casi omnipresentes hoy en día.

Pero mientras tanto, sus empresas han tenido algunos problemas. Su red social X estuvo inactiva durante gran parte del día del lunes, las acciones de Tesla cayeron y SpaceX vió la aparatosa explosión de su cohete.

Elon Musk, Tesla y Trump

Si bien a veces las empresas pierden valor en bolsa, para luego repuntar, algunos expertos opinan que esto para Tesla va a ir de mal en peor. Ross Gerber, experto en inversión y cofundador de la firma Gerber Kawasaki, señaló en X: "Esto solo va a empeorar. Esto es solo el comienzo. Tesla se ha convertido en el blanco de toda la ira anti-Elon. He estado advirtiendo sobre esto durante mucho tiempo. Pero la ira está creciendo y es muy real".

Según cálculos de Bloomberg, medio especializado en cobertura de negocios finanzas, Musk perdió unos 29,000 millones de dólares en patrimonio solamente el lunes. El mercado en general se desplomó pero las acciones de Tesla cayeron aún más abruptamente: cerca de un 15%.

Tesla enfrenta una tormenta perfecta que amenaza con afectarla más. Y el nombre de la marca ahora está asociada a un signo político que tiene millones de seguidores, pero también de detractores. Las ventas de Tesla están cayendo, especialmente en Europa, mientras que los vehículos y las salas de exposición de Tesla han sido objeto de protestas y algunos casos de vandalismo.

En un incidente que ha levantado sospechas, cuatro Tesla Cybertrucks fueron dañadas por un incendio en un lote de la compañía en Seattle. Si bien aún no se ha determinado si se trató de un acto de vandalismo, este hecho se suma a una serie de ataques contra Tesla en los últimos meses. En Oregon, la policía está investigando disparos contra un concesionario de Tesla y en Colorado, una mujer fue acusada de lanzar cócteles Molotov contra vehículos en un concesionario y de pintar la frase "autos nazis" en el edificio.

California, el mayor mercado de Tesla en Estados Unidos, ha experimentado una disminución en las ventas. En Europa, las ventas se desplomaron un 45% en enero. En China, las ventas se han reducido casi a la mitad en comparación con el año anterior.

Algunos propietarios de Tesla han optado por colocar calcomanías en sus vehículos con mensajes como "Lo compré antes de que Elon se volviera loco", en un intento de evitar ser blanco de ataques.

La red social de Elon Musk

El lunes, X sufrió una serie de cortes. Musk afirmó que la interrupción se debió a un ciberataque. “Nos atacan todos los días, pero esto se hizo con muchos recursos. O está involucrado un grupo grande y coordinado y/o un país”, dijo.

Musk enfrenta un éxodo de usuarios en X, antes Twitter, la red social que adquirió en 2022. Tras la reelección de Donald Trump, más de 100,000 cuentas fueron desactivadas en EEUU, según reportes, ya que la empresa no revela datos oficialmente. La tendencia a la baja se ha mantenido, algo que se atribuye a la propagación de desinformación y discursos de odio, ya que Musk quitó la operación de moderadores para evitar que corra la información falsa y el papel de Musk en la vuelta al poder de Trump.

Paralelamente, plataformas alternativas han experimentado un crecimiento acelerado, como Bluesky, que ha captado millones de usuarios nuevos desde su lanzamiento. Bluesky se parece más al antiguo Twitter, y cuenta con enfoque en la moderación de contenido, haciendo que muchos vean en Bluesky una oportunidad para recuperar un entorno donde el debate sea más sano y con menos discursos extremistas.

Pero a su vez, desde la reelección de Trump, X ha recuperado relevancia, especialmente porque Musk, ahora asistente de Trump, usa su propia red social para anuncios y mensajes. Musk ha utilizado previamente X para impulsar la campaña de Trump, promoviendo algunas teorías conspirativas y su vínculo con la Casa Blanca ha fortalecido su influencia y ha convertido a X en una herramienta de comunicación política. El resurgimiento de X es notable, considerando que en octubre de 2024 Fidelity la valoraba en solo el 20% de los $44,000 millones que Musk pagó por ella en 2022.

Musk transformó la plataforma con despidos masivos, el restablecimiento de cuentas de extremistas y cambios en la verificación de cuentas, virando de un sistema de chequeo del usuario, a un sistema de pago, en el que cualquiera que se suscriba puede tener su cuenta verificada. Aunque X ha recuperado protagonismo en la era Trump, su sostenibilidad financiera sigue siendo incierta

Y como si fuera poco, los cohetes de SpaceX explotan en el aire

Los dos primeros lanzamientos del cohete gigante Starship de SpaceX han explotado, el más reciente el jueves pasado. La novedad, esta vez, es que cuando el cohete estalló en el aire, la caída de trozos de la aeronave prendida fuego podían verse a millas de distancia e incluso causó algunas interrupciones en los vuelos.

La primera explosión en enero dejó escombros esparcidos sobre las Islas Turcas y Caicos. Musk restó importancia a los percances del cohete, respondiendo a una foto de él mismo mirando los escombros de uno de los múltiples fallos iniciales del cohete de SpaceX. “Hoy fue un pequeño revés. El progreso se mide por el tiempo. La próxima nave estará lista en 4 a 6 semanas. La Autoridad Federal de Aviación todavía está investigando los fallos de los cohetes.