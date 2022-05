Por qué el aborto es legal si el Congreso no ha hecho una ley en medio siglo de Roe Vs. Wade

“Creo que nos confiamos en que (Roe vs Wade) era ya ley establecida y que no sería fácil desmontar algo que ya se asumía como un derecho, y por eso no hizo falta codificarlo en una ley. No era solo un precedente, era un ‘superprecedente’”, dijo a Univision Noticias una fuente del Senado que prefirió mantenerse anónima para no agravar un ambiente que, asegura, está muy tenso en el Congreso.