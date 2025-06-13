5 claves de No King's Day, la primera gran protesta nacional contra Trump el día de su cumpleaños (y de su suntuoso desfile militar)

Video “Te mataremos”: un alguacil de Florida amenaza con matar a manifestantes

Opositores de Donald Trump se congregarán en cientos de ciudades el sábado mientras se lleva a cabo el desfile militar en Washington para conmemorar el 250 aniversario de la fundación del Ejército de EEUU, que coincide con el cumpleaños del presidente.

Las protestas "Sin Reyes" (No King´s Day) se llevarán a cabo para contrarrestar lo que, según los organizadores, son los planes de Trump para alimentar su ego en su cumpleaños 79 y el cual coincide con el Día de la Bandera.

No King´s Day se llevará a cabo tras varios días de protestas a nivel nacional contra las redadas federales de inmigración, incluyendo en Los Ángeles, donde el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump incitó aún más a sus oponentes.

Sus organizadores estiman que será la mayor protesta hasta ahora contra las políticas de su presidente en su segundo mandato.

Siguiendo la iniciativa del presidente el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el jueves que había ordenado el despliegue de más de 5,000 efectivos de la Guardia Nacional de Texas, junto con más de 2,000 policías estatales, en respuesta a las manifestaciones en curso y en preparación para las protestas "Sin Reyes".

La celebración del cumpleaños del Ejército ya estaba planeada. Pero a principios de esta primavera, Trump anunció su intención de intensificar el evento para incluir tanques de batalla M1 Abrams de 60 toneladas y obuses autopropulsados Paladin recorriendo las calles de la ciudad.

¿Por qué se llama "Sin Reyes" o No King´s Day la protesta del sábado 14 de junio?

El tema "Sin Reyes" fue orquestado por el grupo 50501, un movimiento nacional que se opone a lo que llaman las acciones autoritarias del gobierno de Trump. El nombre 50501 representa 50 estados, 50 protestas y un movimiento.

Las manifestaciones de principios de este año denunciaron a Trump y a su exasesor multimillonario Elon Musk.

Los manifestantes han exigido el "destronamiento" de Trump, comparando sus acciones con las de un rey y no con las de un presidente electo democráticamente.

“Han desafiado nuestros tribunales, deportado estadounidenses, desaparecido a personas en las calles, atacado nuestros derechos civiles y recortado nuestros servicios”, afirma el grupo en su sitio web, refiriéndose a la administración Trump y sus políticas. “Han hecho todo esto mientras siguen sirviendo y enriqueciendo a sus aliados multimillonarios”.

¿Por qué protestan el sábado en la manifestación nacional No King´s Day?

El Día de Desafío Sin Reyes se ha organizado para rechazar el autoritarismo, la política que prioriza a los multimillonarios y la militarización de la democracia del país, según un comunicado.

Los organizadores pretenden que las protestas contrarresten la celebración del desfile en el día del cumpleaños de Trump, que ha intensificado para incluir un costoso y suntuoso desfile militar. El evento contará con cientos de vehículos y aeronaves militares y miles de soldados. Se estima que costará entre $25 y $100 millones, lo que es visto como un gasto extraordinario -e innecasario- para un gobierno que ha despedido a miles de personas para hacer recortes.

“La bandera no pertenece al presidente Trump. Nos pertenece a nosotros”, afirma el sitio web de “Sin Reyes”. El 14 de junio, nos presentaremos donde él no esté, para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes.

¿Dónde se llevarán a cabo las protestas No King´s Day el sábado 14 de junio?

Se han programado protestas en casi 2,000 lugares de todo el país, desde manzanas de ciudades hasta pequeños pueblos, desde las escalinatas de los juzgados hasta parques comunitarios, según informaron los organizadores.

Sin embargo, no hay protestas programadas en Washington, DC, donde se celebrará el desfile militar. El grupo afirma que "hará que la acción en todas partes sea la historia en Estados Unidos ese día".

"Sin Reyes" planea, en cambio, realizar una marcha y manifestación emblemática en Filadelfia para establecer un claro contraste entre su movimiento popular y lo que los organizadores describieron en su sitio web como el "costoso, derrochador y antiestadounidense desfile de cumpleaños" en Washington.

¿Qué se planea en las protestas de "Sin Reyes" o No King´s Day el sábado 14 de junio?

Se espera que personas de todas las edades se reúnan en los lugares de protesta para pronunciar discursos, marchar, portar pancartas y ondear banderas estadounidenses, informaron los organizadores en una llamada el miércoles. En el sitio web del grupo, se afirma que un principio fundamental de todos los eventos "Sin Reyes" es el compromiso con la acción no violenta, y se espera que los participantes busquen reducir la intensidad de cualquier posible confrontación.

Según el sitio web, no se deben llevar armas de ningún tipo a los eventos "Sin Reyes".

¿Cuántas personas se espera que participen en la protesta No King´s Day el sábado 14 de junio?

Se espera que el Día de Desafío "Sin Reyes" sea la mayor movilización de un solo día desde el regreso de Trump a la presidencia, según los organizadores. Se están preparando para que millones de personas salgan a las calles en los 50 estados.

El organizador de "Sin Reyes", Ezra Levin dijo al The Washington Post que el interés se ha disparado desde el inicio de las protestas, con personas en 200 ciudades más inscribiéndose para organizar eventos esta misma semana.

“Ya no hablamos solo con gente que se preocupa por la política”, dijo Levin, cofundador del grupo de defensa liberal Indivisible.

“La gente ve los excesos de Trump y dice: ‘No me gusta, ¿qué puedo hacer?’”.

Levin añadió que esperan más de los cerca de 3.5 millones de personas que participaron en una jornada de acción similar a nivel nacional en abril.

Con información de The Associated Press.

